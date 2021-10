Colégio do Cruzeiro recebe projeto que promove reciclagem de lixo eletrônico

Para a experiência ser completa, a instituição convidou o Reciclotech, projeto do GDF que recondiciona resíduos eletrônicos

Atento aos avanços tecnológicos relacionados à reciclagem e reutilização de lixos eletrônicos, o Colégio CIMAN promoveu uma ação especial sobre o assunto alunos do 1º ao 5º ano nesta sexta (8/10).

As crianças contaram com uma atividade extracurricular que faz parte da pesquisa do 4º ano para a Mostra de Arte, Ciência e Cultura (MACC) CIMAN 2021, que tem a sustentabilidade como tema. Para a experiência ser completa, a instituição convidou o Reciclotech, projeto do GDF que recondiciona resíduos eletrônicos e outros materiais recicláveis, e ajuda a preservar o meio ambiente.

A iniciativa foi idealizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e é gerida pela Programando o Futuro, uma Organização da Sociedade Civil (OSC) com mais de 20 anos de experiência no ramo.

Foi instalado um estande de coleta de lixo eletrônico, onde os alunos foram orientados a fazer o descarte como forma de aprendizagem sobre a proteção ao meio ambiente e de participação nessa importante atividade escolar. São itens como celulares, tablets, TVs, pilhas, geladeiras e, principalmente, computadores. Toda a ação foi feita no estacionamento do CIMAN Cruzeiro.