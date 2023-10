Coleção literária será lançada sobre educação de trânsito para crianças

Trata-se de literatura infantil para trabalhar conscientização de trânsito dentro das escolas já na primeira infância

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) lança, nesta segunda-feira (30), a Coleção Trânsito Seguro. Trata-se de literatura infantil para trabalhar conscientização de trânsito dentro das escolas já na primeira infância. O evento de lançamento será às 14h, no auditório da sede do Detran-DF.

Paralelo ao evento haverá atividades educativas com crianças de seis escolas da rede pública de ensino, no estacionamento da sede do Detran-DF. Serão cerca de 400 crianças, entre 4 e 5 anos, que estarão no evento interagindo com os professores da Educação de Trânsito do Detran-DF, com contação de história, palestras, atividades na minicidade, pedal kart, exposição de viaturas, intervenções artísticas com bonecos e mímicos.

Serviço

– O que: Lançamento da Coleção Trânsito Seguro

– Onde: Auditório da sede do Detran-DF

– Quando: Segunda-feira (30)

– Horário: 14h.

*Com informações do Detran-DF