Colaboradores do HRSM recebem capacitação em três áreas

Uma capacitação sobre o manejo de sonda nasoentérica e administração de medicamentos, cuidados com estomaterapias e administração de medicamentos foram fornecidos pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) aos colaboradores do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), por meio da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação (Diep).

Nesta terça-feira (30), os cursos ocorreram simultaneamente no auditório do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e no Centro de Simulação Realística do hospital.

O treinamento sobre manejo de sondas tem o objetivo de capacitar os profissionais no manuseio adequado de sondas, aplicando técnicas corretas, fornecendo os devidos cuidados locais e orientando sobre a administração segura de medicamentos por sonda nasoentérica.

Já o curso de estomaterapias foca no cuidado de excelência aos pacientes com estomias, fístulas, tubos, cateteres, drenos, feridas agudas e crônicas e incontinências urinária e anal.

“O objetivo é a capacitação dos nossos colaboradores, visando a atualização de protocolos e o cuidado de excelência. Além de evitar lesões de pele dos pacientes”, destaca a enfermeira da Diep Gabriela Lara, que ministrou o treinamento de cuidados em estomaterapias. Segundo ela, muitos pacientes utilizam estomias após sofrerem traumas ou devido a algumas doenças como câncer, doença de Chagas e doenças crônicas.

Gabriela Rodrigues é enfermeira do Ambulatório de Estomias do HRSM e viu na capacitação uma oportunidade de esclarecer dúvidas que surgem no dia a dia, ao longo dos atendimentos.

“Eu amei esse curso, foi bastante produtivo, porque consigo me atualizar sobre o manejo adequado de lesões complexas, curativos de estomias e de pé diabético. Este é o público que atendemos diariamente, por isso é bom se capacitar, até para a gente repassar o cuidado adequado para esse paciente conseguir fazer sozinho em casa um curativo, a troca de uma bolsa”, avalia.

*Com informações da Agência Brasília