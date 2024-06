Coifa pega fogo na Asa Norte e paralisa atividades de restaurante 

Na noite da última sexta-feira (7), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência na comercial da 403 Norte no restaurante Caminito Parrilla

No local a equipe de socorro se deparou com um incêndio que atingiu parte da cozinha e a coifa do estabelecimento comercial. A equipe de combate a incêndio iniciou suas atividades e controlou o incêndio, fazendo a defesa do restante da edificação. No momento do incêndio, segundo informou o senhor F.P.C., que era a pessoa responsável pelo restaurante, trabalhava na cozinha 11 (onze) pessoas que não se feriram.

A equipe de combate a incêndio fez um ataque rápido utilizando espuma como agente extintor, controlando o fogo e resfriando a tubulação da coifa que se estendia para a parte exterior da edificação (fixada junto a laje do pavimento térreo e na fachada lateral do prédio).

Foi feita a ventilação da edificação, forçando o escoamento da fumaça.

O responsável pelo estabelecimento comercial, dispensou o serviço de perícia do CBMDF.