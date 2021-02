Codhab lança edital para construção de casas na Ceilândia

Nesse projeto, a companhia subsidiará 80% do valor da área; já as associações ou cooperativas deverão promover a execução da obra

Nesta sexta-feira (26), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab) publicou o Edital nº 01/2021 no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). A medida é referente a construção de moradias na QNR 06, em Ceilândia.

O edital consiste em um chamamento público de Organizações da Sociedade Civil (OSC) que vai escolher associações ou cooperativas de forma individual ou agrupadas em consórcio, responsáveis pela construção das unidades habitacionais, implantação e comercialização de unidades, que serão disponibilizadas ao cadastro de habitação, na área cedida ao Distrito Federal.

“Em primeiro lugar quero agradecer às entidades, cooperativas e a todos que têm contribuído para o avanço de um processo tão importante como esse da QNR 06. Agradeço, em especial, ao governador Ibaneis Rocha pela sensibilidade e parabenizo pela excelente orientação aos seus secretários e assessores. Estamos atentos às necessidades da população do DF, principalmente aos mais carentes”, afirma o presidente da Codhab Wellington Luiz.

Nesse projeto, a companhia subsidiará 80% do valor da área; já as associações ou cooperativas deverão promover a execução da obra, que será finalizada com a devida titularidade do imóvel ao beneficiário, de acordo com critérios estabelecidos pela Lei nº 3.877/06.

Para a seleção, as associações e cooperativas deverão enviar à Codhab as fichas de inscrição e proposta, conforme orientações contidas no edital. Além disso, é necessário apresentar dois tipos de envelopes: “Documentos de habilitação” e “Documentos da Proposta de Projeto e Preço”.

Esta ação é um passo importante na redução do déficit habitacional, cumprindo mais uma promessa da Codhab e do GDF, que é agilizar o atendimento de moradia aos que mais precisam.

Data de abertura do chamamento: 30 de março de 2021

Horário: 10h

Local da reunião: sala de reuniões da Codhab/DF, SCS – Setor Comercial Sul, Quadra-06, Bloco -“A”, 6º andar – Brasília/DF.

Para acessar o edital clique aqui.

