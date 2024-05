Codevasf promete mais investimentos para o DF

Com 100% de atuação no Distrito Federal, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) comemorou hoje, na Câmara Legislativa (CLDF), seu aniversário de 50 anos. Desde a sua presença no DF, há cerca de dois anos, já foram investidos pela companhia, através de recursos federais, R$ 60 milhões, e apenas, em 2024, são esperados mais de R$ 27 milhões de investimentos.

A atuação da Codevasf no DF foi comemorada em uma sessão solene no plenário da CLDF, presidida e organizada pelo deputado Robério Negreiros (PSD), com a presença do diretor-presidente da companhia, Marcelo Moreira, além de outros funcionários da empresa. Durante a solenidade, foi destacado os projetos da companhia para a capital federal, como a criação de uma ponte no rio Melchior.

Com sede no DF, a companhia conta desde março do ano passado, com o primeiro diretor nascido em Brasília, o diretor de Infraestrutura, Henrique Bernardes. Ao Jornal de Brasília, Bernardes destacou a parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) para a execução da ponte no rio Melchior que encontra-se em situação precária.

“Nós esperamos poder contribuir muito para o desenvolvimento de Brasília com a ampliação da área de atuação da Codevasf no DF para 100%. Mesmo com a atuação menor, nós já tínhamos algumas ações, mas muito baixas. Agora, com uma parceria com o DER, nós conseguimos pegar uma obra estruturante, da ponte do rio Melchior, e entendemos que essa obra será um divisor de águas da entrada da Codevasf no DF como um todo”, comentou Bernardes.

Desde a sua criação, em 1974, a Codevasf visa promover o desenvolvimento regional de forma integrada e sustentável nas bacias hidrográficas, com foco em contribuir para a redução das desigualdades sociais. Atualmente, a companhia atua em 37% do território brasileiro, abrangendo 2.688 municípios, 15 estados e o DF. Além do mais, a empresa já está presente em 22 bacias hidrográficas.

Os principais meios de atuação da Codevasf estão relacionados ao desenvolvimento da agricultura irrigada, revitalização de bacias hidrográficas, estruturação de atividades produtivas, oferta de água para garantia de segurança hídrica e requalificação urbana, rural e logística, além das obras de infraestrutura e pavimentação.

Sobre o papel da Codevasf no Brasil, e no DF, Bernardes citou: “Nós temos uma abrangência nacional e pretendemos agora também atuar, tanto quanto já atuamos nos outros estados, aqui no DF. Entendemos que temos um potencial muito grande para poder contribuir na agenda do desenvolvimento regional do DF. Há 50 anos a Codevasf vem aplicando as suas ações desde pavimentação, apoio a produção local, doação de máquina e equipamento e doação de kit irrigação. Na área de infraestrutura, investimos muito em pavimentação”.

Em relação à homenagem, o diretor de Infraestrutura da companhia frisou: “Essa homenagem da Câmara Legislativa demonstra como a Codevasf tem um potencial de contribuir na agenda de desenvolvimento regional do DF. O deputado Robério Negreiros teve a oportunidade de conhecer um pouco mais das ações da companhia e ficou muito empolgado com o que viu, além disso o parlamentar entendeu, que como a Codevasf nasceu em Brasília, a companhia tem total relação com a capital federal”.

O diretor-presidente da companhia, Marcelo Moreira, exaltou a parceria da Codevasf com os órgãos do GDF: “Nós temos uma grande parceria com as secretarias e com os órgãos do DF. Nosso objetivo é sempre somar e ajudar o governo do estado a cada vez mais atender a população do DF. Nós já fizemos algumas obras do governador Ibaneis Rocha, do projeto escola, além de outras pavimentações que estão em andamento. Temos a ponte do rio Melchior e muitas outras ações de entrega de equipamentos para as administrações e associações de produtores”.

Em seu discurso, o deputado Robério Negreiros falou sobre a importância do papel da Codevasf no DF: “A Codevasf tem um importante papel no que se diz respeito à erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais. De modo geral, a companhia opera em todo Centro-Oeste e em grande parte do Nordeste, com foco no desenvolvimento das regiões em que atua de forma integrada e sustentável, atuando sem fins lucrativos e com enfoque integralmente social”.