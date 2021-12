Maior empresa de permuta multilateral da América Latina faz sucesso em Brasília

Em Brasília desde 2017, o Clube de Permuta é a maior empresa de permuta multilateral da América Latina e hoje conta com 185 associados no Distrito Federal, sendo 52 deles efetivados no ano corrente. Por aqui, o volume de transações foi de R$ 6 milhões, em produtos e serviços dos associados, 40% a mais que em 2020. Em tempos de instabilidade econômica num cenário que ainda não venceu a pandemia, a plataforma, mais do que nunca, tem sido grande aliada dos associados. No último ano, o crescimento no número de associados foi de 30%. E, na contramão das perspectivas do país, em 2022, espera-se um crescimento de 70 novos associados e 40% no volume de transações.

Além de operador do Clube de Permuta como franqueado, o advogado e empresário Francisco Nunes também é associado. “Eu consigo fazer uma economia significativa das minhas despesas mensais, contratando serviços de advogado, marketing e assessoria de imprensa para a empresa, até produtos e serviços para minha vida pessoal, como aulas de golf para mim, natação para as crianças, restaurante, hotel, massagem, academia, cirurgia plástica, gasolina, seguro de carro, etc. Isso representa uma economia de uma média de R$8 mil por mês”, conta.

Como explica Francisco, o Clube de Permuta, antes dos negócios, é uma plataforma de relacionamento, onde os associados se encontram mensalmente. “Oferecemos almoços e encontros físicos e digitais, regularmente, para promover o networking entre todos os nossos associados. Esse relacionamento não tem preço. Com certeza, a reunião de todas essas pessoas, munidas de ferramentas e facilidades para negociar, é um dos maiores ativos do Clube de Permuta”, assegura o franqueado.

Facilidade, oportunidade e diversidade. A associação ao Clube de Permuta possibilita a aquisição de produtos e serviços com mais facilidade e sem comprometimento do orçamento empresarial ou doméstico. “A nossa relação de associados é super diversificada, com ofertas para os negócios e vida pessoal. Temos cursos, serviços contábeis, recursos humanos, informática, marketing, gráfica, advocacia, imóveis, procedimentos estéticos, contratação de completa estrutura para festas e eventos e até atendimento psicológico. Também estamos felizes por termos entre nossos associados empresas de educação de qualidade, oferecendo cursos de idiomas como francês e inglês e até ensino regular. Nestes casos, a economia pode ultrapassar R$100 mil por ano”, revela Alexandre Guerra, também à frente da operação em Brasília.

Ao todo, os associados estão segmentados entre 37 categorias como Alimentos e Bebidas, Casa e Decoração, Clínicas, Construção Civil, Escritórios Compartilhados, Hotéis, Internet, Redes Sociais e Marketing Digital, Limpeza Industrial, Serviços Jurídicos, Moda e muito mais.

“Sou um dos primeiros associados do Clube de Permuta em Brasília, o que me honra muito. É uma experiência muito interessante, pois o Clube de Permuta nos permitiu reformular as estratégias de atuação da empresa, aprimorando o negócio com uma metodologia interessante de permutas multilaterais. Isso suavizou o nosso caixa no curto prazo e flexibilizou nossa alavancagem operacional. Como nas boas interações de negócios, acabamos por ficar amigos e costurar bons relacionamentos. Então não só como um reforço financeiro, o Clube de Permuta promove uma interação social e empresarial robusta e profissional”, avalia Vinícius Guerra, da Carvalho & Guerra Contadores.

O empresário Murilo Marques Hypólito, proprietário da academia O2 Fitness e associado do Clube de Permuta de Brasília e Goiânia, é um dos mais empolgados da plataforma. Sua estimativa é de que suas transações através do Clube de Permuta já alcançam cerca de R$ 200 mil. “A minha meta é entender o negócio de todos os associados e fazer negócio com, pelo menos, metade deles. É um sistema muito inteligente e vantajoso. Vejo três pilares principais: Trazer benefícios para si, como pessoa física, de forma rápida. Alavancar o networking, apresentando contatos e negócios além do que se tem no radar, normalmente. E, no caso de empresas, ao se levantar custo fixo e despesas, antecipar ou adquirir algo para o qual não haveria orçamento no momento. Enfim, ficamos mais corajosos e seguros para dar aquele passo importante para o crescimento da empresa. É um grande negócio”, assegura.

Presente em 23 cidades espalhadas por 10 estados brasileiros, o Clube de Permuta, desde sua fundação, em 2012, já movimentou o equivalente a R$ 260 milhões em transações. Hoje são mais de 1600 associados em todas as operações.

COMO FUNCIONA

A prática é antiga, mas o Clube de Permuta a normatizou e modernizou. O fundador Leonardo Bortoletto, que abriu a primeira unidade em Uberlândia, conta que a ideia surgiu quando tinha uma empresa de tecnologia e costumava fazer permuta com fornecedores. “Eu trocava meu serviço por serviços ou produtos de outras empresas. Só que eu sempre tinha uma sobra para usar e comecei a passar essa sobra para outros parceiros. Isso começou a ficar frequente, até que vi que havia ali uma oportunidade”, conta Leonardo.

O diferencial está nas trocas multilaterais. Ou seja, a empresa A pode comprar da B independentemente se a B comprou da A. Com bons negócios realizados pelos associados dentro de regras muito bem estabelecidas e viabilizadas através de uma moderna plataforma digital, o Clube de Permuta ajuda a vencer o estigma em relação à prática. O preconceito que existe se explica muito em razão da forma como, muitas vezes, a troca é feita, informalmente, onde as vantagens acabam não sendo equilibradas para as partes.

“Para explicar de forma prática: um associado que é dono de uma loja de móveis pode contratar uma empresa para fazer a contabilidade da sua empresa em forma de permuta. Este mesmo empresário pode entregar os móveis dele para abastecer a empresa do contador ou outra qualquer que esteja na plataforma e tenha interesse pelo seu produto”, exemplifica Bortoletto.

As transações funcionam como uma conta corrente em que clientes acumulam créditos ou débitos na moeda do Clube de Permuta, o Permutz. Todas as informações sobre limites, saldos e extratos, assim como em um banco, são disponibilizadas na plataforma. Todas as empresas associadas são criteriosamente avaliadas antes de receberem a sua linha de crédito. A cada compra e venda realizada os associados pagam um percentual do valor da transação para o Clube de Permuta.