CLDF:Wellington Luiz consolida preferência

A bancada do PL na Câmara Legislativa declarou apoio ao deputado eleito Wellington Luiz.

Já que se trata da maior sigla representada no legislativo local, com quatro parlamentares. Daniel Donizet, Roosvelt Vilela, Thiago Manzoni e Roriz Neto fecharam questão para o comando da Casa.

Com essa movimentação, aliada a declaração do governador de que tem preferência pelo nome de Wellington, o cenário vai desenhando com clareza.