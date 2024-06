CLDF realiza solenidade em comemoração ao dia mundial do meio ambiente

Na manhã desta terça-feira (28), a Câmara Legislativa do DF (CLDF) realizou sessão solene no auditório da Casa, em comemoração ao dia mundial do meio ambiente, celebrado no dia 5 de junho. A homenagem foi iniciativa do deputado João Cardoso (Avante) e reuniu especialistas em meio ambiente, agentes públicos e representantes da iniciativa privada para discutir os impactos da ação humana nos desastres ambientais, formas de preservação dos biomas e a necessidade de conscientização para o equilíbrio do clima.

Dando início aos debates, o parlamentar mencionou iniciativas apresentadas por seu mandato ligadas à preservação do meio ambiente, como a lei nº 7122/2022, que determinou que a coleta de resíduos sólidos seja feita no interior dos condomínios de forma individual, por unidade imobiliária, pelas empresas contratadas pelo SLU, cooperativas e/ou associações de catadores.

Além disso, Cardoso aproveitou o momento para cobrar a nomeação de 61 auditores fiscais aprovados no último concurso do Instituto Brasília Ambiental (IBRAM), órgão do qual também faz parte.

Presente no encontro, Ivo Poletto, representante do Fórum de Mudanças Climáticas, citou que o dia do meio ambiente merece ser celebrado, mas a data deve servir, acima de tudo, como momento de reflexão. Temas como a relação da atividade humana com desastres climáticos recentes como as cheias no Rio Grande do Sul e as fortes chuvas que alagaram vários pontos de Brasília em fevereiro foram pontuados na solenidade.

Segundo ele, a ocupação urbana desordenada e a degradação de pastagens e leitos de rios são fatores ligados aos desastres ambientais como o que vem afetando a população gaúcha. “As práticas desordenadas da espécie humana estão provocando esses desequilíbrios climáticos”, afirmou o pesquisador.

Representando a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do DF (SEMA/DF) na reunião, Renato Santana anunciou a inauguração da primeira usina fotovoltaica pública, obra do GDF que passa a funcionar nesta quarta-feira (5). Segundo Santana, o projeto vai fornecer energia elétrica a prédios públicos do GDF, com escolas e unidades de saúde.

Outra iniciativa em curso mencionada foi a atuação do projeto Pró-Águas Cerrado, que visa garantir o desenvolvimento rural aliado ao fortalecimento dos serviços ecossistêmicos, assegurando a produção agrícola e pecuária de forma sustentável e com maior rentabilidade para o produtor rural.

Para Rafael Bruno, que chefia a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF, a iniciativa é uma excelente aliada na redução dos impactos ambientais relacionados à produção rural, e ajuda a recompor o bioma do cerrado, incluindo suas nascentes de água e seu solo. O gestor também defendeu o reconhecimento do setor agrícola como forte aliado na preservação das nascentes e da vegetação. “A agricultura é a atividade que mais contribui para o meio-ambiente no Brasil”, disse.