CLDF lança seminário “Mãe, deixa eu cuidar de você”

A Frente Parlamentar de Valorização da Vida, da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), irá realizar, nesta sexta-feira (10), véspera do Dia das Mães, o seminário “Mãe, deixa eu cuidar de você”. “Queremos oferecer às mães, sejam elas típicas ou atípicas, um momento para trocar experiências, receber orientações e acolhimento. O objetivo do Seminário é proporcionar suporte emocional às mulheres que enfrentam os desafios ao longo de sua jornada como mães”, explica o deputado distrital Eduardo Pedrosa (União), que também preside a frente.

Durante o seminário, profissionais renomados da área da saúde ministrarão palestras abrangentes, proporcionando conhecimento e orientação para todas as participantes. Além disso, serão oferecidos atendimentos individuais na área da psicologia, visando atender às necessidades específicas das mães presentes.

“A maternidade é um caminho repleto de desafios. Portanto, essa é uma oportunidade de criar um espaço seguro e acolhedor onde essas mães possam compartilhar suas experiências, encontrar apoio mútuo e aprender estratégias para lidar com os desafios do dia a dia”, explica Pedrosa, que também é autor da lei que garante políticas públicas para as mães atípicas.

O encontro também terá como objetivo promover o bem-estar emocional e fortalecer os laços de solidariedade entre as mães atípicas e típicas da comunidade, visando oferecer suporte e oportunidades de crescimento para todas as mulheres, especialmente no que diz respeito à sua saúde mental.

Para tornar a experiência ainda mais especial, haverá um coquetel especialmente preparado e a distribuição de brindes para todas as mulheres que comparecerem ao evento. O evento é aberto para toda a comunidade gratuitamente e contará com uma equipe multidisciplinar da Uninassau. O seminário será das 14h às 19h30.