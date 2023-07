CLDF destaca importância da transparência para a democracia

Com esse objetivo, a Diretoria de Comunicação Social da Casa está veiculando uma campanha institucional

Após ser eleito o parlamento mais transparente do Brasil, entre as unidades federativas, a Câmara Legislativa quer diversificar seus canais de comunicação e torná-los mais conhecidos pela população do Distrito Federal. Com esse objetivo, a Diretoria de Comunicação Social da Casa está veiculando uma campanha institucional com foco na relação direta entre o compartilhamento de conteúdos informativos confiáveis e o fortalecimento da democracia.

As peças publicitárias destacam o aplicativo Agora é Lei, a TV Câmara Distrital, o Portal da CLDF e sua Agência de Notícias. Por meio dessas fontes oficiais de informação, o cidadão pode compreender melhor o trabalho dos seus representantes e participar de forma mais ativa das atividades legislativas, acompanhando desde a apresentação dos projetos de lei, aos debates em audiências públicas, até as votações em Plenário.

Todos os eventos da Câmara Legislativa são transmitidos ao vivo, e o cidadão pode assisti-los na TV aberta, por assinatura ou pelo canal da Casa YouTube. A TV Câmara Distrital veicula ainda programação jornalística para que o cidadão siga sempre bem informado.

No Portal da Casa, além das informações institucionais, como projetos de leis, agenda oficial e dados de transparência, a equipe da Agência CLDF publica notícias em tempo real, que podem ser reproduzidas gratuitamente por qualquer veículo de comunicação, desde que citada a fonte.

O dia-a-dia da Câmara Legislativa também está nas redes sociais da Casa, como Instagram, Facebook, Twitter e Tik Tok, para ampliar a interação e o engajamento com os diferentes públicos que se informam e comentam os temas tratados no Legislativo do DF.

Para não ter dúvidas sobre as novas legislações em vigor no DF, o cidadão conta com o aplicativo Agora é Lei que pode ser baixado para sistemas Android e IOS.

Fortalecimento da democracia

O presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz (MDB), destaca que o compromisso da Casa com a transparência vai além do cumprimento das obrigações legais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É preciso o envolvimento e o engajamento dos cidadãos na vida política e nas tomadas de decisão. Ao disponibilizar informações claras e acessíveis, por meio de diferentes canais de comunicação, estamos fortalecendo a democracia e aproximando ainda mais a população das atividades parlamentares”, afirma Wellington.

Responsável pela comunicação da Casa, o deputado Ricardo Vale (PT), vice-presidente da CLDF, enfatiza que o exercício da cidadania “caminha de mãos dadas com a informação confiável”.

“Por isso a comunicação da CLDF está investindo na modernização dos seus canais. Queremos que a população acompanhe efetivamente os trabalhos da Casa do Povo, opine, critique, fiscalize. Essa participação é parte essencial para a democracia. Apesar de sermos a assembleia legislativa com o maior índice de transparência nacional, não vamos parar por aqui, continuaremos buscando o aperfeiçoamento e a nossa meta é que os atos legislativos, que definem os rumos da vida cotidiana em Brasília, cheguem a todos os moradores do DF”, ressalta Ricardo Vale.

Já o diretor de Comunicação Social da CLDF, Cleyton dos Santos, destaca que a campanha institucional vem para consolidar a imagem de transparência da CLDF. “Informação de qualidade e transparência são essenciais para o exercício da cidadania, por isso nossa missão é facilitar ainda mais o acesso da população ao trabalho dos parlamentares”, afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações de Bruno Sodré – Agência CLDF