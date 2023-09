CLDF debate convivência entre capivaras e humanos

O deputado distrital Ricardo Vale (PT) protocolou o PL Nº 616/2023 que lista uma série de medidas de manejo das capivaras

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) irá debater, nesta quinta-feira (28), em audiência pública, medidas de manejo e controle da população de capivaras na capital. A sessão foi convocada após relatos de aumento da presença dos roedores e de parasitas associados ao animal, como carrapatos.

O deputado distrital Ricardo Vale (PT), que convocou o debate, protocolou o Projeto de Lei (PL) Nº 616/2023 que lista uma série de medidas de manejo das capivaras. Na proposta do parlamentar, o Governo do DF (GDF) deve garantir o inventário populacional, castração e marcação e microchipagem das capivaras. Modelo similar ao adotado em outras cidades, como Belo Horizonte (MG) e Campinas (SP). O PL também estabelece estratégias para prevenção contra surtos de febre maculosa e outras doenças provocadas por carrapatos.

Para o distrital, a audiência é importante para trazer tranquilidade quanto ao convívio dos humanos com os animais que integram a fauna da Capital Federal, além de discutir modelos bem-sucedidos de controle e preservação da espécie. “Como foi amplamente divulgado, a Secretaria de Saúde investiga casos suspeitos de febre maculosa, que não foram confirmados, mas despertam receios. Levar informação e questionar os órgãos ambientais e de saúde do DF é nosso papel como representantes populares para que todos saibam que não há riscos e que podemos conviver bem com as capivaras”, explica o distrital.

Autoridades sanitárias do Distrito Federal e a sociedade civil organizada vão discutir o atual modelo de monitoramento das capivaras e das doenças relacionadas à espécie. Em 2023, 102 casos suspeitos de febre maculosa foram notificados, enfermidade transmitida por carrapatos que parasitam os roedores. Entretanto, nenhum deles foi confirmado até o momento.