CLDF aprova projeto que cria protocolo para crises sazonais na saúde

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, nesta terça-feira (11/06), o Projeto de Lei nº 1053/2024, que estabelece a criação de um protocolo para o enfrentamento das crises sazonais na saúde. A matéria, de autoria do deputado Joaquim Roriz Neto (PL), segue para apreciação do governador.

Segundo o parlamentar, a nova lei propõe mecanismos que facilitarão a atuação do governo nos períodos críticos para o sistema de saúde. “Meu avô já dizia, prevenir é melhor que remediar”, recorda Roriz Neto.

“Se todos os anos enfrentamos problemas como a dengue no período chuvoso, assim como as alergias e crises respiratórias durante a seca, já temos que nos adiantar. Por isso, propus a elaboração de um protocolo para evitar superlotações e o caos no serviço de saúde”, detalha o distrital.

Ainda conforme Joaquim Roriz Neto, o cronograma auxiliará para a redução da superlotação das emergências das UPAS e dos Hospitais. “Esse protocolo reflete diretamente na situação das emergências. A população não merece chegar a uma unidade de saúde e ter que esperar por um dia inteiro, agravando ainda mais a doença. Quem tem dor, tem pressa”, pondera.

Segundo Roriz Neto, outro aspecto positivo refere-se a economia para os cofres públicos. “A falta de planejamento ainda gera um segundo problema, que são os elevados custos com contratações emergenciais. Com o cronograma, vamos evitar o desperdício de dinheiro”, completa.

Entre as medidas a serem adotadas, destacam-se um melhor planejamento para a distribuição de vacinas, contratação de carros fumacê, além de previsões legais para a instalação de hospitais e tendas de campanha e contratação de profissionais temporários para a saúde.