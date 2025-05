CLDF aprova criação de 46 cargos em comissão no Metrô

A crianção de 46 novos cargos foi autorizada na tarde desta terça-feira (6), no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O projeto de lei 1709/25, de autoria do Poder Executivo, cria cargos comissionados na estrutura da Companhia do Metropolitano do DF (Metrô-DF).

Segundo o texto do projeto, os novos cargos são necessários para a criação de uma diretoria de planejamento na companhia. O projeto foi aprovado em primeiro e segundo turnos e segue para sanção ou veto do governador.

A proposta recebeu críticas da oposição na CLDF. O deputado Gabriel Magno (PT) chegou a dizer que o governo mentiu ao enviar o projeto para a Casa. “O projeto trata da criação de 46 cargos em comissão no Metrô-DF com salário de R$ 15 mil por mês. O pior é que mentiram para nós ao dizerem que seria enviado um projeto para tratar da carreira dos servidores do Metrô-DF e o que estamos vendo é mais uma criação de cargos comissionados”, afirmou.

O deputado Chico Vigilante (PT) questionou a necessidade de uma nova diretoria no Metrô-DF. “O governo diz que esses cargos são para a criação de uma diretoria de planejamento. Como é que só agora descobriram que o metrô precisa de planejamento? Vão gastar com essa farra de cargos mais de R$ 9 milhões. Será que estão querendo contratar 46 cabos eleitorais bem remunerados? Cadê a construção de novas estações, a aquisição de novos trens? Isso não é aceitável”, criticou.

Para Fábio Félix (PSOL), o projeto só tem uma motivação. “Trata-se simplesmente da criação de cargos no Metrô-DF sem transparência”, resumiu.

*Informações de Eder Wen – Agência CLDF