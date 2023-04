Claudio Cohen é o primeiro convidado do Mosaico Federal

Podcast estreia hoje (21), simbolicamente no aniversário de Brasília

A jornalista Charlotte Vilela, no episódio de estreia do Mosaico Federal, entrevista o maestro Claudio Cohen, diretor artístico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro (OSTNCS). Ele é destaque na cultura brasiliense e um músico renomado no cenário nacional e internacional.

Sua carreira musical começou cedo, estudando música clássica aos 5 anos de idade e, aos 7 anos, iniciou estudo de violino na Escola de Música de Brasília. Ingressou na Orquestra Sinfônica de Brasília ainda jovem, aos 16 anos, e nela se encontra há mais de 40 anos, ocupando vários postos de liderança até chegar a maestro, em 2011. Fez parte do Quarteto de Brasília. É membro da Academia Brasileira de Letras e Músicas, foi professor de violino na UnB e regeu mais de 50 orquestras mundo afora.

No episódio de estreia do Mosaico Federal, Cohen falou sobre diversos temas, como, por exemplo, a importância da difusão da música a vários setores e públicos. “A gente percebe a força da música no ânimo, no bem-estar, no humor das pessoas”. O maestro ressalta ainda que a Orquestra Sinfônica é uma das maiores do país, com alcance internacional. “Temos um público frequente às terças-feiras de embaixadores, diplomatas, pessoas que estão habituadas a assistir a concertos em todo lugar do mundo.”

“O embaixador da Bélgica, recém-chegado aqui em Brasília, começou a frequentar nossos concertos desde o ano passado. Certa vez, ele me falou que veio para Brasília preocupado, porque ele e a esposa adoram concertos e achavam que aqui não teria nada. De repente, se depararam com uma orquestra excelente e não perdem nenhum concerto. Para Brasília, isso é um orgulho”, contou Cohen.

Confira o bate-papo completo com o maestro Claudio Cohen no podcast Mosaico Federal: