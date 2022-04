Deputado distrital Cláudio Abrantes sofre acidente de moto na noite desta quinta (14)

Em um vídeo, é possível ver a moto em que ele e a esposa estavam, tombada. O veículo, de cor preta, apresenta amassados

O deputado distrital Cláudio Abrantes (PDT), sofreu um acidente de moto na noite desta quinta-feira (14). A colisão aconteceu próximo a Planaltina. Ele estava acompanhado da sua esposa, Jussara Cardoso, e, segundo a assessoria de imprensa do parlamentar, os dois passam bem, apesar do encaminhamento ao hospital.

Em um vídeo, é possível ver a moto em que ele e a esposa estavam, tombada. O veículo, de cor preta, apresenta amassados na parte que veio ao chão. No restante da estrutura, não é possível ver danos extremos aparentes. Veja:

Abrantes é recém-filiado ao Partido Social Democrata, o evento em que oficializou a migração para sigla foi realizado no dia 30 de março. Na ocasião, o político participou de uma cerimônia que contou com o presidente nacional, Gilberto Kassab, e regional, Paulo Octávio.

“Chegamos ao PSD com muito fôlego, com muita vontade e disposição. É um partido sólido, com uma história de luta, no qual desde já me sinto muito bem recebido”, disse Claudio Abrantes, que é policial civil aposentado, ator e professor.

Nascido em Catolé do Rocha, na Paraíba, o parlamentar foi criado em Planaltina, onde ficou conhecido por encenar por mais de dez anos como Jesus na Paixão de Cristo, no Morro da Capelinha.

Ainda não existem informações sobre a dinâmica do acidente. Aguarde mais atualizações.