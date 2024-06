Circuito de mountain bike marca encerramento da Semana do Meio Ambiente

Emoção e adrenalina agitaram o estacionamento 12 do Parque da Cidade, na manhã deste domingo (9), com a realização do Circuito Mountain Bike X Conexão Ambiental, uma das atrações do encerramento da Semana do Meio Ambiente 2024. Organizado pela Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (Sema), o evento atraiu centenas de participantes e espectadores, celebrando a sustentabilidade e a conscientização ambiental.

“Foi uma experiência muito rica, uma imersão muito interessante em vários temas que são importantes para o meio ambiente, como mudanças climáticas, descarte de resíduos sólidos, o cuidado com a água, da flora e da fauna”

Gutemberg Gomes, secretário do Meio Ambiente e Proteção Animal

Inédita no Distrito Federal, a Semana do Meio Ambiente Conexão Ambiental ofereceu uma programação variada, com palestras, workshops, exposições e atividades práticas para sensibilizar e educar a população sobre a importância da conservação ambiental e da adoção de práticas sustentáveis. As atrações – todas com acesso gratuito ao público – se concentraram no Parque da Cidade e no Parque Ecológico de Águas Claras.

“É a primeira edição desse projeto, cuja ideia já está expressa no nome”, afirmou o titular da Sema, Gutemberg Gomes. “É a conexão com vários órgãos do GDF com a sociedade. E foi uma experiência muito rica, uma imersão muito interessante em vários temas que são importantes para o meio ambiente, como mudanças climáticas, descarte de resíduos sólidos, o cuidado com a água, da flora e da fauna.”

Corrida

Darley Campos, que pratica mountain bike há seis anos, estreou na competição: “Hoje, morando em Brasília, gosto de fazer bastante trilha, especialmente na Flona”

Durante a manhã, o destaque foi o circuito de mountain bike, que atraiu atletas de várias idades e níveis de experiência em um percurso de 15 km de extensão montado dentro do estacionamento. Entre os competidores, estava o estreante Darley Campos, 29. “Fiquei sabendo por meio de um amigo, que me mandou a inscrição”, contou. “É a primeira vez competindo, e confesso que estou com um pouco de medo”.

“A gente viu e está vendo as mudanças climáticas na prática. Eventos como esse são uma maneira de mostrar para as pessoas as iniciativas que estão sendo feitas para frear isso”

Sheila Passos, professora

Um dos locais preferidos do atleta para mountain bike e downhill, atividades que ele pratica há seis anos, é a Floresta Nacional de Brasília (Flona). “Ingressei na modalidade quando morava em Pirenópolis [GO], e, como lá tem muita descida, era ideal para mim”, lembrou. “Hoje, morando em Brasília, gosto de fazer bastante trilha, especialmente na Flona”.

A professora Sheila Passos, 46, também marcou presença na competição e levou os filhos Pedro Henrique, 12, e João Gabriel, 9, para assistir à corrida. “Já pratiquei mountain bike e hoje tive a sorte de chegar bem na hora da largada da corrida”, disse.

Ela aprovou a programação do evento: “A temática é superimportante, até mesmo porque estamos em uma fase complicada – a gente viu e está vendo as mudanças climáticas na prática. Eventos como esse são uma maneira de mostrar para as pessoas as iniciativas que estão sendo feitas para frear isso”.

Programação diversificada

Além do circuito de mountain bike, a programação teve a presença da unidade móvel de atendimento da Secretaria da Mulher (SMDF), com atuação voltada para a promoção de boas práticas e engajamento da comunidade, e ações do programa Reciclotech, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti), que incentiva o descarte correto de eletroeletrônicos.

Também houve oficinas de criação de trilhas, rodas de bate-papo, exposições de produtos e serviços turísticos e uma feira de itens sustentáveis da agricultura familiar. Uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro (OSTNCS), às 16h, marca o encerramento oficial da programação.

Com informações da Agência Brasília