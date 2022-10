Cine Brasília conta com curtas de vários países

O evento é gratuito e as películas têm, no máximo, 15 minutos de duração

O Cine Brasília recebe, a partir deste sábado (22), mais uma edição do tradicional LoboFest – Festival Internacional de Filmes. Na telona, um leque variado de cerca de 80 curtas-metragens de todos os cantos do mundo que poderão ser assistidos pelo público local. Esta é a 14ª edição da mostra que, em 2022, carrega o tema Pra não Esquecer, inspirado em um conto da escritora Clarice Lispector. O evento é gratuito e as películas têm, no máximo, 15 minutos de duração.

O filme brasileiro ‘Sideral’ | Foto: Divulgação

Filmes europeus, coreanos, israelitas, libaneses e, também, nacionais serão exibidos até o dia 29 de outubro. Sideral, do diretor potiguar Carlos Segundo, e o premiado Céu de Agosto, de Jasmim Tenucci – que recebeu menção especial em Cannes – estão na programação. Além de Andrômeda, de Lucas Gesser, filmado em Brasília e que retrata um drama futurista que trata das relações afetivas de jovens criados na capital.

Segundo lembra o presidente da curadoria do festival, Ulisses de Freitas, o LoboFest deste ano procura abordar temas atuais, que afligem a humanidade, por meio de diferentes realidades vividas em diversos países. A juventude e seus constantes conflitos também são revisitados. “São filmes em que o jovem se pergunta ‘em que mundo estamos vivendo?’. Cito, por exemplo, o canadense Bleach, em que um rapaz está numa piscina e é cobrado o tempo todo”, revela.

Filmes para a criançada

O festival também receberá o público infanto-juvenil em sessões matutinas e vespertinas – uma no domingo (23) e outra no sábado (29) – intituladas Jardim Secreto. Além da sessão Lobo Azul, dedicada às crianças com espectro autista, uma tradição da mostra. “Fazemos todo ano, em parceria com as instituições que atendem os meninos. E há todo um cuidado, com as salas à meia luz, som mais baixo e os filmes criteriosamente escolhidos pra que eles se sintam à vontade”, explica Ulisses.

Segundo a diretora do Cine Brasília, Sara Rocha , o LoboFest tem uma curadoria “antenada com o que há de melhor no formato curta-metragem”. “Além do que, é uma grande alegria acomodar o festival mais uma vez, dentro desse novo momento em que temos uma gestão compartilhada com uma organização da sociedade civil, a Box Cultural”, diz. Com o novo formato de administração, o cinema tem recebido melhorias como bilheteria digital, wi-fi gratuito e outras mudanças na estrutura.

Serviço:

14ª Edição LoboFest – Festival Internacional de Filmes

Data: 22 a 29 de outubro

Local: Cine Brasília – Entrequadra Sul 106/107

Entrada Franca

Acesse a programação completa e a classificação indicativa em: www.tabatafilmes.com.br

*Com informações de Rafael Secunho, da Agência Brasília