Cine Brasília celebra nova gestão compartilhada com filme e música

Nesta quarta-feira (19), no Dia do Cinema Brasileiro, a nova gestão compartilhada do Cine Brasília realizou a exibição do longa Meu Sangue Ferve por Você, com direito a uma conversa com os atores. Ao lado da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a Organização da Sociedade Civil (OSC) Box Cultural será responsável pelo espaço pelos próximos três anos.

A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro executou a canção que dá nome ao filme – uma cinebiografia do cantor Sidney Magal.

“O Cine Brasília é a casa do cinema brasileiro. A gente fez uma reforma para deixar ele tinindo e, agora, estamos celebrando esse acordo de gestão, um acordo mais prolongado, com mais qualidade, com mais tempo para planejamento, para captação, para formulação de políticas públicas, e a gente está muito satisfeito”, observou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Cláudio Abrantes. “Isso tem a ver com toda a postura que a gente tem em relação ao audiovisual, do ponto de vista dos incentivos, mas, principalmente, do que a gente imagina de toda essa cadeia produtiva, que é extremamente potente e que dá todas as condições para que Brasília esteja em um patamar de excelência, na primeira prateleira do cinema brasileiro”, completou.

A Box Cultural foi a responsável pela primeira gestão compartilhada do Cine Brasília, mas por um período menor, de agosto de 2022 a março deste ano. A diretora da OSC, Sara Rocha, também celebrou esse novo contrato prolongado e enfatizou que eventos como o desta quarta-feira não devem acontecer apenas em datas especiais: “A programação é sempre permeada desses eventos maiores, que têm uma capacidade de atração de público ainda mais qualificada do que a programação regular, que está aí também disponível para todo mundo com preços populares”.

“Ah, eu te amo”

Antes da exibição do filme que conta parte da história do cantor Sidney Magal – que, por coincidência, fez aniversário nesta quarta –, músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, sob regência do maestro Claudio Cohen, apresentaram a versão de Meu Sangue Ferve por Você, cantada pelos atores Filipe Bragança e Giovana Cordeiro, que dão vida a Sidney e à esposa do artista, Magali West, no longa-metragem.

Cohen ressaltou a importância do Cine Brasília para a orquestra: “Nós ficamos abrigados aqui por cinco temporadas de concerto. Foi a nossa casa de espetáculo durante esses anos. Então, para nós, estar aqui hoje, pontuando essa gestão compartilhada, é muito importante, sobretudo para dar apoio e para valorizar essa casa que é uma casa tradicional do cinema brasileiro”.

A dupla de atores disse estar emocionada por participar do evento em uma cidade com a qual ambos têm relação. Filipe é goiano e Giovana, apesar de carioca, tem família em Brasília. “É lindo ver esse movimento todo, estar aqui representando o cinema brasileiro, em um filme que fala muito sobre o Brasil, sobre a nossa cultura”, pontuou ela. “Estou muito feliz, é um cinema muito bonito, muito importante politicamente e culturalmente”, emendou ele.

O público aprovou. “Eu gosto muito do Cine Brasília, estava com saudades. Fazia tempo que eu não vinha aqui. E hoje é uma oportunidade interessante”, afirmou o estudante Gustavo Camilo, morador de Taguatinga. “Gostei muito da gestão passada, que é a mesma, vai continuar agora, e eu acho que vai ser uma temporada muito interessante”, acrescentou o também estudante Wanderson Bruno, do Guará.

Inaugurado um dia depois da capital federal, o Cine Brasília foi o primeiro equipamento cultural da cidade e é palco de um dos mais importantes festivais do país, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. No site cinebrasilia.com é possível conferir a programação e comprar ingressos antecipados. O longa Meu Sangue Ferve por Você seguirá em exibição até o próximo dia 25, sempre às 18h15.

*Com informações de Fernando Jordão, da Agência Brasília