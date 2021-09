Cinco regiões terão cortes de energia nesta segunda-feira

Faltará energia em locais específicos de Vicente Pires (Colônia Agrícola Samambaia), São Sebastião, Samambaia, Planaltina e Sobradinho

A Neoenergia Distribuição Brasília realizará manutenções em cinco regiões administrativas do Distrito Federal na segunda-feira (6). O fornecimento de energia será interrompido temporariamente durante os trabalhos.

Faltará energia em locais específicos de Vicente Pires (Colônia Agrícola Samambaia), São Sebastião, Samambaia, Planaltina e Sobradinho. Dentre as ações a serem executadas, estão poda de árvores e troca de cabos.

Veja os locais onde faltará energia:

VICENTE PIRES

Horário: 08h às 13h

Local: Colônia Agrícola Samambaia: Chácaras 122, 143, 145, 146, 180, 181.

Serviço: Manutenção preventiva com troca de cabos.

VICENTE PIRES

Horário: 08h às 13h

Local: Colônia Agrícola Samambaia: Chácaras de 94 a 96, 98 e 156.

Serviço: Manutenção preventiva com troca de cabos.

SÃO SEBASTIÃO

Horário: 09h às 13h30

Local: DF-140: Chácaras 01/02, de 04 a 07, 24, 25, 28, 30, 34, 35, 66 e Chácara Três Irmãos.

Local: DF-140: Condomínio Le Jardim, Conjunto 01.

Serviço: Manutenção preventiva com poda de árvores.

SÃO SEBASTIÃO

Horário: 13h às 16h30

Local: DF-140: Km 09.

Serviço: Manutenção preventiva com poda de árvores.

SAMAMBAIA

Horário: 09h às 15h30

Local: QN 614: Conjunto A.

Local: QR 614: Conjunto 01.

Serviço: Manutenção preventiva com troca de cabos.

PLANALTINA

Horário: 09h30 às 13h00

Local: DF-100: Fazenda Santa Rita.

Serviço: Obra de melhoria da rede elétrica.

SOBRADINHO

Horário: 13h às 18h30

Local: Núcleo Rural Catingueiro, Córrego do Ouro, Sítio do Mato, Fazenda Ribeirão, Região Água Doce.

Serviço: Obra de melhoria da rede elétrica com instalação de religador.

A empresa informa que, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.