Cinco regiões ficarão sem água nesta terça-feira (07)

As regiões de Águas Claras, Park Way, Paroná, Itapoã e Lago Norte ficarão sem água nesta terça-feira (07). Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), serão realizados serviços de instalação de novo equipamento de distribuições, interligação de uma nova adutora, troca de válvula e remanejamento de rede.

Caso os serviços sejam finalizados antes dos horários previstos, a rede será reestabelecida antes dos horários previstos.

Veja horários e locais:

Águas Claras

Horário: 8h às 17h

Locais: Marginal EPTG, Complexo Habitacional Península, QS 01, QS 03; avenidas Araucárias – lotes 4250 a 4400 –, Jequitibá, Parque Águas Claras – quadras 209, 210 e 107 Norte –, Castanheiras – lotes 3350 a 3700 –; ruas Boulevard Norte, Copaíba e das Aroeiras, Estação Concessionárias; alamedas das Acácias e dos Eucaliptos; Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos, Setor de Áreas Complementares; ruas 33 a 37 Norte e 28 a 37 Sul, e Residência Oficial do Governador

Park Way

Horário: 8h às 20h

8h às 20h Locais: Quadras 6 a 29 do SMPW, o Aeroporto Internacional de Brasília, a Base Aérea, as áreas adjacentes ao aeroporto (postos e locadoras de carros), a Vila Cauhy e o Núcleo Rural Vargem Bonita

Paranoá

Horário: 7h às 23h50

7h às 23h50 Locais: Toda a região, inclusive o Hospital da Região Leste

Itapoã

Horário: 7h às 23h50

7h às 23h50 Locais: Toda região, inclusive Sobradinho dos Melos, Condomínios: Entrelagos, Novo Horizonte e La Font

Lago Norte

Horário: 7h às 23h50

7h às 23h50 Locais: Quadra 13, trechos 7 e 13

A Caesb sugere que a população pratique o consumo consciente até o retorno dos serviços. Todos devem ter cuidado ao utilizar a água, pois o volume consumido impacta diretamente o abastecimento geral.