Cinco regiões ficarão sem água nesta segunda

Alguns endereços das regiões da Asa Sul, Lago Sul, Jardim Botânico, Setor Habitacional Jardins Mangueiral e São Sebastião ficarão sem água entre as 17h de segunda-feira (05) e as 17h de terça (06).

A interrupção será para proteger os equipamentos da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), devido a uma nova etapa na execução das obras na Ponte Honestino Guimarães, feita pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

Uma das fases será o içamento de parte da estrutura da ponte, que conecta a Asa Sul ao Lago Sul e abriga duas adutoras de aço de 350 mm da Caesb.

A Caesb esclareceu que, em algumas regiões, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer de forma gradual a partir do horário programado para o término da manutenção. A companhia informou, ainda, que toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário.

Confira os locais:

→ Asa Sul:

Setor de Rádio e TV Sul;

SHCGS 701;

Setor Comercial Sul – SCS: Quadras 7 a 9;

Setor Hoteleiro Sul – SHS: Quadras 4 a 6;

Setor de Clubes Sul – SCES: Trecho 2;

SQS 201 a 208;

SQS 401 a 404;

Setor Bancário Sul – SBS: Quadras 601 a 604;

Setor de Embaixadas Sul – SES – SQS 801;

Setor de Autarquias Sul – SAUS: Quadra 6;

Palácio da Alvorada;

Anexos da Esplanada dos Ministérios Sul e Norte.

→ Lago Sul:

QL 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

QI 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

QI 11, 13, 16;

QI 17, 18, 19;

QI 10, 14, 15, 23, 25;

QI 13, 16, 21, 26;

QI 27, 28, 29;

SMUDB: conjuntos 10, 11, 15, 16, 19, 23, 24 e 25;

SMUDB: conjuntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 12CL, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 28A, 28B, 29, 30, 31, 32;

Pontão do Lago Sul;

Esaf;

Administração do Jardim Botânico;

Condomínio Villages Alvorada I e II;

Instituto Israel Pinheiro;

Recanto dos Padres;

Mosteiro de São Bento;

Ermida Dom Bosco.

→ Jardim Botânico:

Condomínios: Solar de Brasília (1ª, 2ª e 3ª Etapas);

Ville de Montaigne;

Quintas do Alvorada;

Mansões Califórnia;

Mansões Itaipu;

Quintas Interlagos;

Quinta do Sol;

Jardim do Lago;

Bela Vista;

Estância Jardim Botânico V;

Condomínio Jardim Botânico I, Condomínio Jardim Botânico II, Condomínio Jardim Botânico III (Quadra 3/5), Condomínio Jardim Botânico IV, Condomínio Jardim Botânico V, Condomínio Jardim Botânico VI;

San Diego;

Mirante das Paineiras;

Condomínio Parque das Paineiras Village Ecológico III;

Estância Jardim Botânico;

Jardim das Paineiras;

Condomínio Parque e Jardim das Paineiras;

Condomínio Jardins do Lago (quadras 1 e 2);

Condomínio Lago Sul;

Condomínio do Alvorada I e II;

Condomínio Mansões Mata da Anta;

Condomínio Jardins Botânico III;

Condomínio Privê Morada Sul (etapas A e B), Condomínio Mansões Califórnia, Parque de Artesanato, Condomínio Village Alvorada, Condomínio Portal do Lago Sul;

Condomínio Flamboyant.

→ Setor Habitacional Jardins Mangueiral:

Toda a localidade.

→ São Sebastião:

Avenida São Sebastião;

Residencial Oeste: quadras 305, 306 e 307;

Rua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;

Rua Serra Azul;

Morro Azul Quadras 11, 12;

Setor Bela Vista; Rua 1 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32;

Parque de Exposições de São Sebastião;

Terminal Rodoviário de São Sebastião;

Residencial do Bosque;

Rua da Chapada;

Rua da Cruz;

Rua do Terminal;

Rua Principal;

Morro da Cruz, São Francisco e Residencial Vitória;

Setor Habitacional Crixás.