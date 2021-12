Cinco cidades do DF ficarão sem energia para manutenção na rede

A interrupção no fornecimento será nesta quinta-feira (16), em endereços do Sol Nascente/Pôr do Sol, São Sebastião, Lago Sul, Lago Norte e Gama

A partir desta quinta-feira (16), áreas de cinco regiões administrativas do Distrito Federal passarão por serviços na rede elétrica. A manutenção começa às 8h e os setores afetados deverão, por segurança, ficar temporariamente sem energia.

O primeiro local a receber os trabalhos será próximo à Chácara Santa Luzia, no Sol Nascente/Pôr do Sol, que deverá ficar sem o fornecimento até 13h30, para manutenção preventiva com troca e aprumagem de poste.

Às 8h40, os serviços serão realizados em São Sebastião e no Lago Sul. Até 14h, o desligamento afetará os conjuntos 1 ao 11 e 13 ao 18, para rebaixamento de rede para poda de árvores. E até 16h30, será nas ruas 4 a 9 e Avenida Comercial da Rua do Bosque, para obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida.

No Lago Norte, o desligamento começa às 9h e deve ir até 14h30, para obra de ampliação e melhoria na rede elétrica. Com isso, ficarão sem energia os trechos 3 e 4 do SMLN MI.

No Gama, os serviços também começam às 9h, mas vão somente até 13h, quando será feita manutenção corretiva para aprumagem de poste. Serão afetados os condomínios: Rua das Figueiras, Ponta Negra, Burle Marx, Primavera, Villa Verde, Terra Santa, Bosque Imperial, dos Pinheiros, Atlântida, Esmeralda, Excellence, Santa Maria, Império do Sol, Niemeyer, Arujaville, Ilha de Patmos, Vitória Régia, Lar Ville, Rodobello, Portal Sabias, Diamante, Imperium, Fênix, Solar do Cerrado, Caliandra, Maestri, Athenas, Sucupira, Damasco, Ipê Amarelo, Bosque dos Ipês, Monte Sinai, Jerusalém, Royal Residence, Mar Del Plata, Califórnia, Innovare, Ecologic, Planalto; Residenciais Di Lorenza, Vila Park, Tom Jobim, das Oliveiras, Aliança, Flor de Lis e Bela Manhã.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será novamente ligada, sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecem sem energia elétrica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília