Cidade-parque, Brasília é a quinta capital mais arborizada do país

A diversidade de Brasília rendeu a quinta posição no ranking de capitais brasileiras com maior número de árvores nas ruas. A pesquisa Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios (Censo 2022), divulgada pelo IBGE neste mês, aponta que 84,2% dos moradores vivem em ruas com arborização, índice maior que a média nacional (66%) e inferior ao de Campo Grande (MS), Goiânia (GO), Palmas (TO) e Curitiba (PR).

O levantamento informa, ainda, a densidade arbórea do Quadradinho. O Distrito Federal ocupa o segundo lugar na lista, que aponta que 56,4% dos cidadãos convivem com cinco ou mais árvores próximas de casa. Mais uma vez, o número é maior que a média nacional (32,1%) e fica atrás do Mato Grosso do Sul (59%). Os patamares mais baixos são encontrados no Acre e no Amazonas, com 10,7% e 13,7% respectivamente.

Os destaques são prova do trabalho deste Governo do Distrito Federal (GDF). De acordo com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), cerca de 6 milhões de árvores estão distribuídas em todas as regiões administrativas, categorizadas entre floridas, frutíferas e que geram sombra. No Plano Piloto, são aproximadamente 1,5 milhão de exemplares, incluindo cerca de 600 mil ipês, símbolo brasiliense que floresce nas cores roxo, amarelo, rosa e branco.

Entre 2024 e 2025, foram plantadas 82.614 novas árvores de diversas espécies por meio do plano anual de arborização, reforçando o compromisso do GDF com a ampliação e diversificação do verde urbano. “Nosso objetivo é intensificar o plantio de mudas cada vez mais e, gradativamente, continuar subindo nesse ranking”, assegura o presidente da empresa, Fernando Leite.

Essenciais para a qualidade do ar e para a diminuição do calor, as plantas contribuem com o bem-estar físico e mental das pessoas. É o que pensa a estudante Karoline Heloísa, 37 anos: “A natureza ajuda muito na parte respiratória e também com a saúde mental, saindo um pouco da poluição visual só de prédios. Compõem uma paisagem mais bonita”. Ela e o pai fazem caminhada no Parque da Cidade semanalmente. “Toda vez que vejo um parque sendo construído, abrindo espaço para uma caminhada e para termos esse contato com a natureza, acho maravilhoso.”

O empresário Gilson Gaudêncio, 49, também descreve os benefícios da natureza para a comunidade. Morador de Sobradinho, ele mantém um grupo de oração no Parque Jequitibás aos domingos, além de usar o espaço para atividades físicas. “Eu uso o parque todos os dias. Corro cinco quilômetros de manhã e cinco quilômetros à tarde, e é bom demais correr na sombra, ao ar fresco. A diversidade de árvores faz a diferença. Todo verdão, assim, fica muito mais gostoso. Dá vontade de caminhar descalço, deitar com a família, fazer um piquenique, é muito bom”, avalia.

Plantio

As mudas que chegam às ruas do Distrito Federal são desenvolvidas em dois viveiros do Departamento de Parques e Jardins da Novacap. Cada planta passa por pesquisas agronômicas e experimentos para visualizar se há adaptação às condições climáticas e de solo da capital. A partir do estudo, é feita a introdução das novas espécies.

O plantio de árvores pela população deve ser orientado por equipes técnicas da Novacap, para evitar prejuízos estruturais e até acidentes. A orientação pode ser solicitada pela Ouvidoria, no telefone 162 ou pelo site.

Com informações da Agência Brasília