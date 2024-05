Cidade Estrutural recebe pela 1ª vez o Circuito de Passeio de Bike Detran nas RAs

Domingo (26) foi dia de mais uma etapa do Circuito de Passeio de Bike Detran nas RAs. Esta 16ª edição foi realizada na Cidade Estrutural e teve a presença de diversos grupos de ciclistas e da comunidade local.

A concentração do evento foi na Administração Regional da cidade Estrutural que recebeu pela primeira vez o circuito, trazendo diversão e conscientização de trânsito com o passeio ciclístico para a comunidade.

“A nossa comunidade é a que mais tem ciclistas, mais bicicletas, então quanto mais educação e conscientização chegar para a população nós só temos a agradecer. É a primeira vez que esse evento acontece na Estrutural e foi maravilhoso”, disse o administrador da SCIA/Estrutural, Alceu Prestes de Mattos.

Os educadores de trânsito do Detran-DF fizeram palestras, em cima do trio elétrico, sobre os cuidados ao pedalar pelas ruas e vias. Também teve a apresentação dos repentistas do Detran-DF com suas rimas assertivas sobre educação de trânsito; e dos mímicos do Detran-DF, trazendo humor nas mensagens educativas de trânsito.

“É uma oportunidade para o Detran falar com a população sobre educação de trânsito de forma descontraída, com humor e diversão. Estamos na 16ª edição e sempre o público comparece para fortalecer a nossa mensagem para um trânsito mais seguro. Temos ciclistas aqui de toda parte do Distrito Federal”, revelou a diretora de Educação de Trânsito do Detran-DF, Ana Maria Moreira.

Além de diversão, também teve sorteio de brindes e de cinco bicicletas, ofertados por parceiros do evento. O grupo de ciclistas Catraqueiros de Aço também ganhou uma bicicleta por comparecer uniformizado e com maior número de participantes, regras previamente informadas para garantir o prêmio.

Também foram parceiros do evento o Departamento de Estradas Rodagem, Polícia Militar do Distrito Federal do 15º Batalhão, Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), Sest/Senat (serviço de bioimpedância), dentre outros.

