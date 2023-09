Cidadãos do DF escolhem seus 220 conselheiros tutelares neste domingo

Profissionais vão atuar em defesa de crianças e adolescentes de todas as regiões administrativas; confira onde votar e quais documentos levar

O dia da votação chegou! A população do Distrito Federal vai escolher os membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2024/2027 neste domingo (1º). Os portões dos locais de votação abrem às 8h e ficam liberados até as 17h.

São 146 locais de votação espalhados por todas as regiões administrativas do DF. Confira a lista.

“Hoje é o grande dia da população exercer seu papel cidadão e participar dessa eleição. O voto é facultativo, mas a colaboração da sociedade é fundamental para que sejam escolhidos membros efetivos de cada comunidade. Um conselho tutelar forte é fundamental para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes”, ressalta a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani.

O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA), vinculado à Secretaria de Justiça do DF (Sejus), está conduzindo o processo eleitoral. São 1.268 candidatos aptos a serem votados. Serão escolhidos 220 conselheiros tutelares titulares e 440 suplentes.

O dia da eleição começa, às 7h, com o processo da zerésima (antes do início da votação). É impresso um comprovante mostrando que a urna eletrônica não tem votos para nenhum dos candidatos (ou “zero voto”). A zerésima é um mecanismo de auditoria adotado pela Justiça Eleitoral para garantir a segurança e a transparência de cada eleição.

Neste domingo não é permitida a propaganda de boca de urna, que significa a atuação de cabos eleitorais e demais ativistas junto aos eleitores que se dirigem à seção eleitoral para pedir votos para seu candidato.

Como votar

Os cidadãos poderão votar nos candidatos de sua preferência, apresentando documento oficial com foto ou o e-título. A pessoa só poderá votar no candidato da região administrativa em que seu título está cadastrado.

Os números dos candidatos estão separados por região administrativa e podem ser consultados neste link.

O local de votação do eleitor pode ser verificado aqui. A Sejus vai disponibilizar em todos os locais de votação a lista dos candidatos e a respectiva numeração. Em cada unidade de votação também estarão disponíveis os nomes dos eleitores que podem votar naquele lugar.

As administrações regionais também terão uma lista com os locais de votação e nome dos candidatos daquela região administrativa para facilitar a consulta daquelas pessoas que desejam votar, mas não possuem acesso à internet para consulta de informações.

Apuração e resultado

A eleição começa às 8h e será encerrada às 17h. Ao término da votação, cada administrador de local (um em cada escola) vai entregar as mídias de resultado para que os responsáveis de veículos as levem até a escola de totalização de votos da sua respectiva região administrativa.

Cada escola de totalização possui agentes de transmissão treinados para encaminhar as informações das mídias com o resultado preliminar dos candidatos eleitos da região ao comitê de acompanhamento das eleições, que estará no Palácio do Buriti durante todo o dia. O resultado da totalização de votos da eleição está previsto para ser divulgado a partir das 20h.

Primeiro são recolhidas as mídias de resultados nas unidades de votação para serem encaminhadas à escola de totalização da sua região. Também no domingo são recolhidas as urnas e encaminhadas para a escola de totalização. Na segunda-feira (2), as urnas serão recolhidas e entregues no galpão do TRE.

O resultado oficial dos eleitos sai na terça-feira (3), em publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Com informações da Agência Brasília