Cidadão do DF terá guia para ajudar no combate à corrupção

A Rede de Controle da Gestão Pública do Distrito Federal vai lançar na próxima semana, no dia 8 de dezembro, o Fiscaliza Aí Distrito Federal, um guia para auxiliar o cidadão a participar ativamente do combate à corrupção.

“A ideia é que a população saiba como recorrer aos órgãos que trabalham com a fiscalização do dinheiro público e participe das etapas de prevenção, investigação e repressão de atos de corrupção”, ressaltou o coordenador da Rede e delegado da PCDF, Leonardo de Castro.

O cidadão vai entender melhor como colaborar com a fiscalização do uso de dinheiro público, como registrar elogios, denúncias, reclamações ou sugestões, além de saber a forma de acompanhamento dessas demandas.

O guia é resultado de um grupo de trabalho formado por servidores públicos da Controladoria-Geral do Distrito Federal, Ministério Público de Contas do DF, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Polícia Civil do Distrito Federal, Tribunal de Contas do DF e Secretaria de Fazenda.