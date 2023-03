Ciclista supercampeão do DF faz bonito e fica em segundo lugar na Copa Latinoamericana de BMX 2023

Em meio às dificuldades da falta de patrocínio, o ciclista brasiliense Wellington Fernandes se destaca no cenário brasileiro e latinoamericano de BMX

Por: Marcos Nailton

Em sua passagem pela primeira e segunda etapa da Copa Latinoamericana de BMX 2023, que ocorreu neste último fim de semana, de sexta-feira (25) a domingo (27) em Buenos Aires, na Argentina, o ciclista brasiliense, Wellington Fernandes, de 46 anos, ficou em segundo lugar nas duas categorias em que disputou. O atleta é destaque e possui 16 títulos de Campeão Brasileiro de bicicross, atualmente, é o terceiro colocado no ranking nacional.

O ciclista competiu em duas categorias, na Expert 40 a 49 anos, aro 20, e na categoria Cruiser 45/49. “A perspectiva era ficar entre os 8 finalistas, consegui ficar em segundo com grandes chances de ser campeão. Infelizmente nem deu, mas ficou dentro das minhas expectativas essa posição, vim novamente sem patrocínio, custeando tudo do próprio bolso e ficando na casa de amigos”, destacou.

Wellington Fernandes agora se recupera de lesões para encarar o próximo desafio no Campeonato Sul Americano nos dias 29 e 30 de abril, em Indaiatuba, no interior paulista. Além de todas as dificuldades, Wellington possui um projeto que ensina a prática de bicicross para vinte crianças de baixa renda na pista do Cave, no Guará 2.

“Agora é treinar forte e pesado que no mês que vem vai ter o campeonato sul-americano em São Paulo e o foco lá é ficar em primeiro lugar. As diferenças que vi agora em Buenos Aires é que a pista é completamente diferente, em alto padrão, diferente da que a gente tá treinando, que é desatualizada, cheia de buracos e de iluminação. Mesmo com toda essa dificuldade, conseguimos ficar entre os três melhores do campeonato”, reiterou o ciclista.