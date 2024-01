Ciclista morre atropelado por veículo em Cidade Ocidental

Um ciclista perdeu a vida após ser atingido por um motorista enquanto se dirigia para realizar a segunda fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor relatou que um marimbondo entrou no interior do veículo, o distraindo enquanto tentava remover o inseto, resultando no atropelamento da vítima.

Testemunhas que testemunharam o ocorrido informaram às autoridades que o veículo não perdeu o controle nem alterou a trajetória. Após o acidente, o motorista entrou em estado de choque, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por pessoas presentes no local.

Ao chegar ao local, a equipe do Samu constatou o óbito da vítima. O atendimento foi prestado ao motorista, que não apresentava sinais de consumo de bebida alcoólica. O condutor não necessitou ser encaminhado ao hospital. A Polícia Militar conduziu o indivíduo até a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para realizar o teste de bafômetro, que não indicou o uso de álcool.