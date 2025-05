PMDF impede tentativa de feminicídio e cárcere privado em Taguatinga

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) impediu um feminicídio na tarde desta sexta-feira (2), por volta das 15h45. Duas mulheres que estavam sendo mantidas em cárcere privado e ameaçadas de morte pelo companheiro de uma delas foram resgatadas. O caso aconteceu em um apartamento na quadra C7, em Taguatinga, e envolveu a mobilização de equipes táticas da corporação, incluindo o BOPE, PATAMO e o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do DF.

A vítima, de 63 anos, e sua filha, de 19, estavam trancadas em um quarto do imóvel e eram ameaçadas com uma faca pelo autor, um homem de 66 anos, com histórico de violência doméstica e passagens pela Lei Maria da Penha. Segundo a mulher, que conseguiu manter contato com os policiais por telefone durante a ocorrência, o marido entrou no apartamento, trancou as duas no cômodo e passou a ameaçá-las, impedindo qualquer tentativa de saída.

Ao chegarem ao local, os policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP 22) fizeram diversas tentativas de contato com o agressor, que se recusava a abrir a porta e apresentava comportamento hostil. A situação levou à ativação da Operação Gerente e à intervenção do BOPE, que adentrou o apartamento no momento em que o autor tentava forçar a entrada no quarto onde estavam as vítimas.

O homem foi contido e detido pelas equipes. A esposa foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga para avaliação médica, encontrando-se estável e sem ferimentos aparentes. A filha, de 19 anos, não necessitou de atendimento médico.

O autor foi conduzido à 12ª Delegacia de Polícia para lavratura do flagrante pelos crimes de tentativa de feminicídio e cárcere privado.

Acione o 190 diante de qualquer situação de risco.