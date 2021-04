Ciclista é atropelado na Estrutural e morre no local

O ciclista não foi identificado por não portar documento e o senhor Josiel, saiu ileso, permanecendo no local da ocorrência

Um ciclista foi atropelado na Avenida Estrutural, sentido Taguatinga, depois do Posto desativado da BPRV, na manhã deste domingo (11). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu a essa ocorrência às 10h46, empregando duas viaturas e oito militares.

O veículo VW UP de cor branca, conduzido por um homem de 31 anos de idade, atropelou o ciclista, que não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local. O ciclista não foi identificado por não portar documento e o senhor Josiel, saiu ileso, permanecendo no local da ocorrência.