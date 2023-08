Ciclista com suspeita de fratura no fêmur é socorrido em trilha, após sofrer queda

Vítima, de 41 anos, foi levada ao Hospital Regional de Sobradinho após cair de bicicleta, próximo à Torre de TV Digital, neste sábado (19)

Na manhã deste sábado (19), um ciclista, de 41 anos, precisou ser transportado para o Hospital Regional de Sobradinho, após sofrer uma queda durante uma trilha próxima à Torre de TV Digital.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado para socorrer a vítima por volta das 9h33. O homem estava caído ao chão, quando a equipe chegou no local.

Em seguida, ele foi atendido e imobilizado pelos bombeiros, sendo transportado pelo Samu para o Hospital Regional de Sobradinho.

A vítima estava consciente e orientada, com suspeita de fraturas no fêmur e ombro direito, além de escoriações no rosto.