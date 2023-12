Chuvas são esperadas na véspera de Natal no DF

No período, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informou que são esperadas chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h

O Distrito Federal entrou em alerta laranja (perigo) de chuvas intensas em todas as regiões administrativas. O aviso vale até sexta-feira (22), mas as chuvas são esperadas até o Natal. Prepare o agasalho para curtir a Ceia natalina neste final de semana, são esperadas muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas no dia 24, véspera da celebração.

No período, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informou que são esperadas chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Ainda de acordo com o Inmet, existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Desde terça-feira (19), os brasilienses sentem a presença das chuvas na capital. Um clima mais ameno foi criado, e deve permanecer, mas neste período é necessário tomar alguns cuidados para evitar acidentes. O Instituto alerta que em caso de rajadas de vento as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores por conta do risco de queda de descargas elétricas. Outras recomendações são evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia em caso de temporal.

Ao Jornal de Brasília, o meteorologista do Inmet, Cleber Souza, explicou como ocorre o processo de análise do tempo para determinar risco de temporal: “Cada dia analisamos a previsão de tempo, a análise é feita a cada 24h. Dessa forma conseguimos verificar se muda a intensidade, se fica a mesma de alerta laranja, se diminui para o amarelo de perigo potencial, ou se aumenta para o vermelho de grande perigo. Tudo ocorre de acordo com o volume de chuvas”, informou.

A previsão para esta quinta-feira (21) até a véspera de Natal, dia 24, é de tempo nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Sendo que hoje (21) a temperatura mínima pode chegar a 18ºC, e a máxima a 26ºC. A umidade mínima esperada é de 60% e a máxima de 95%. Sexta-feira (22) e sábado (23) os índices seguem os mesmos.

Já na véspera de Natal, a previsão segue de chuva com ventos fracos e moderados, além de rajadas. A temperatura mínima neste dia pode chegar a 18ºC e a máxima a 28ºC. A umidade mínima prevista é de 50% e a máxima de 95%. “Até o Natal o clima no Distrito Federal promete ser chuvoso, todos os dias temos previsão de chuva em alguns pontos do DF”, destacou Souza.