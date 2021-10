Chuvas fortes atingem regiões do DF neste domingo

O Distrito Federal e mais oito estados brasileiros estão em alerta de perigo

Elisa Costa

Segundo relato de moradores do Distrito Federal, neste domingo (10) choveu em Águas Claras, Taguatinga, Planaltina, Guará, Samambaia, Lago Norte, Asa Norte e Asa Sul. De acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a mínima para o dia de hoje é de 19º e máxima de 32º, com umidade relativa do ar entre 30% e 80%. O período da noite deve continuar com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Os ventos devem atingir de 60 a 100 quilômetros por hora.

Vídeo: Gabriel de Sousa/Jornal de Brasília

O instituto emitiu um alerta laranja, que indica o risco de perigo devido a probabilidade de mais tempestades isoladas ao longo da semana. Apesar disso, a sensação de calor em Brasília deve continuar. Para esta segunda-feira (11), a mínima será de 19º e a máxima de 30º.

A umidade relativa do ar deve variar entre 50% a 80%, com a incidência de ventos fracos. Amanhã (12), feriado de Dia das Crianças, a temperatura máxima deve ficar em 29º, com céu repleto de nuvens que podem descarregar pancadas de chuva e trovoadas em certos locais da capital. A previsão é que a partir de quarta-feira o calor comece a dar uma trégua no período da tarde e da noite, com uma queda sutil na temperatura máxima.

Foto: Gabriel de Sousa/Jornal de Brasília

Na primeira semana de outubro, uma chuva de granizo e ventos de 72km/h atingiram Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas e Gama. Em alguns pontos, o temporal causou estragos em moradias e a queda de árvores, mas não houve feridos. Desde a chegada da temporada de chuvas o DF estava há 52 dias sem registros de precipitação.