Amor que Move distribui carinho por onde passa

Pula pula, cama elástica, algodão doce, cachorro quente, tudo que uma criança adora. Assim foi a ação do Dia das Crianças promovida pelo grupo Amor que Move no Recanto das Emas (DF), na Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista (FALE) – dedicada à assistência emocional, educacional e material às pessoas que vivem com o vírus HIV/AIDS ou doenças incuráveis.

Cerca de 50 crianças ajudadas pela FALE foram apadrinhadas por voluntários. Os pequenos receberam vários presentes, doações de roupas, alimentos e materiais de higiene pessoal.

“Começamos 8 horas, organizamos o café da manhã para as crianças e todos os participantes. Depois os pequenos começaram a brincar, estavam bem dispostos. Após as brincadeiras, serviremos um almoço para todos”, disse o voluntário do grupo Amor que Move, Wesley Moslaves.

As organização para ação do Dia das Crianças na FALE começou a ser pensada pelo Amor que Move no início do mês de setembro. Por meio de doações voluntárias, o grupo conseguiu arrecadar R$ 1.694,00 que foram destinados para a compra de materiais de higiene, comida e brinquedos para as crianças da fraternidade.

“Estou gostando da festa inteira. No café da manhã tinha biscoito, suco, cachorro quente. Já brinquei no jacaré, na piscina de bolinha e vou ganhar presente”, disse Tuany, de 9 anos.

Durante a ação social, alguns voluntários se fantasiaram de super-heróis e princesas. Com várias brincadeiras animadas e brinquedos infláveis as crianças de divertiram e comeram bastante.

Princesas voluntárias, Luara Martins e Ana Beatriz Melo

“Eu gostei demais das princesas, todas, mais do que os brinquedos. Comi salgadinho, suco e enroladinho. A pintura de rosto foi muito boa, fiz um unicórnio e um coração no rosto. Brinquei de estátua. Gostei de tudo”, disse Manu, de 8 anos

HIV/AIDS

A Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista (FALE) é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede na cidade de Uberlândia (MG) e filial no Distrito Federal, no Núcleo Rural Vargem da Benção, Chácara 11, Recanto das Emas. A entidade é dedicada à assistência emocional, educacional e material às pessoas que vivem com o vírus HIV/AIDS.

“Nós recebemos internos encaminhados de hospitais, pessoas que foram abandonadas pela família, andarilhos. Normalmente, recebemos dos hospitais somente pessoas com HIV, mas temos ex-dependentes químicos e pessoas que estavam em situação de rua”, disse a coordenadora da FALE, Adalgiza Maria Dourado

De acordo com a FALE, o número de pessoas atendidas flutua. No entanto, nos últimos dois anos, devido ao aumento de pessoas contaminadas com o vírus HIV/AIDS, a organização atende em média de 100 a 200 pessoas – entre homens, mulheres e crianças.

O HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Causador da AIDS, ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a Aids. Muitos soros positivos vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença.

O vírus pode ser transmitido por meio de relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação. Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações.

Amor que Move

O Amor que Move nasceu do desejo de um pequeno grupo de pessoas em ajudar aqueles que se encontram em situação de desamparo e, com isso, espalhar amor e solidariedade pelo mundo. Os integrantes ajudam de diversas maneiras, principalmente por meio de doações de alimentos e roupas.

Aos domingos, segundas e quarta-feira, os voluntários se reúnem e distribuem marmitas em locais fixos, já conhecidos pelas pessoas em situação de rua. A primeira entrega de comida acontece no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), às 19h. Em seguida o grupo segue para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

As marmitas que sobram são distribuídas pelos voluntários na volta pra casa, nos semáforos, para os garis e pessoas que se interessarem. Em média, o grupo distribui de 150 a 200 refeições nos dias de entrega.

Como ajudar a FALE e Amor que Move

FALE

Conta corrente junto à Caixa Econômica Federal (104), AG 2301-OPERAÇÃO 003 – CONTA: 030126-0, OU Banco do Brasil (001) AG.1004-9 CONTA: 51263-X

Amor que move

Nubank: Ag:0001 – Cp: 321414-4 – Hélio Rodrigues Bentos Junior – CPF: 016.495.281-08 – Pix: 016.495.281-08

Bradesco: Ag: 1842-2 – CC: 53137-5 – Helio Rodrigues Bentos Junior – CPF: 016.495.281-08 – Pix: 2464181

BRB: Ag: 058 – CC: 014558-1 – Sandra Maria Lima de Oliveira – CPF: 003.595.093-55 – Pix: 61981332007

