Três localidades do DF sem energia na segunda-feira (11)

Neoenergia Brasília informou que, nesta segunda-feira (11), será necessário interromper temporariamente a energia para os clientes que moram em Ceilândia (chácaras na gleba 04 do Núcleo Rural Alexandre Gusmão; chácaras do Núcleo Rural Boa Esperança; chácaras da DF-180), na Asa Sul (bloco 02 do Setor Cultural Sul) e no Gama (chácaras do Núcleo Rural Ponte Alta)

Para realizar obras de modernização, melhoria na rede elétrica e serviço de manutenção preventiva, a Neoenergia Brasília informou que, nesta segunda-feira (11), será necessário interromper temporariamente a energia para os clientes que moram em Ceilândia (chácaras na gleba 04 do Núcleo Rural Alexandre Gusmão; chácaras do Núcleo Rural Boa Esperança; chácaras da DF-180), na Asa Sul (bloco 02 do Setor Cultural Sul) e no Gama (chácaras do Núcleo Rural Ponte Alta). As atividades realizadas na localidade serão realizadas pelas equipes da Neoenergia Brasília na segunda-feira, 11/10. Veja os horários e quais serviços serão proporcionados à população. SEGUNDA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2021. CEILÂNDIA

Horário: 09h às 13h30

Local: Núcleo Rural Alexandre Gusmão: Gleba 04: Chácaras de 01 a 07, 22, 485, 489, 490, 501, 504, 505;

Local: Núcleo Rural Boa Esperança: Chácaras de 01 a 07;

Local: DF-180: Chácaras 08, 11, 34, 41.

Serviço: Manutenção preventiva com poda de árvores. ASA SUL

Horário: 09h às 13h

Local: Setor Cultural Sul: Bloco 02.

Serviço: Obra de modernização e melhoria na rede elétrica. GAMA

Horário: 10h às 15h30

Local: Núcleo Rural Ponte Alta: Chácaras 06, 07, 09, 10, 33, de 61 a 70, 72, 73, 75, 77, 78, 81, 82.

Serviço: Obra de melhoria na rede elétrica com instalação de transformador. Atenção: Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Fique atento: A Neoenergia Brasília realiza manutenções diariamente nas redes elétricas, sem a necessidade de interromper o fornecimento de energia aos clientes, mas, por questões de segurança, ocasionalmente existem casos em que é necessário realizar o desligamento programado. Quando isso ocorre, a empresa avisa antecipadamente os clientes que serão afetados. Em caso de falta de energia, a concessionária orienta que o cliente registre ocorrência, preferencialmente, pelos canais virtuais disponíveis à população. Em caso de urgência, ligue para o 116 e relate o ocorrido. Caso esteja fora de Brasília, pode utilizar gratuitamente o seguinte número para contato: 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. PÍLULA DE SEGURANÇA NEOENERGIA BRASÍLIA – Evite que a vegetação se aproxime da rede elétrica, mantendo sempre livre a faixa de servidão. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE