Chuvas causam estragos pela capital neste domingo

Motoristas precisaram parar o carro no acostamento e aguardar, e um motociclista teve de empurrar a moto até um local menos movimentado

O temporal que caiu em algumas regiões de Brasília na tarde deste domingo (30) deixou carros ilhados nas tesourinhas das asas Sul e Norte, devido às inundações causadas pela água. O temporal começou por volta das 13h, e durou cerca de duas horas. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) prestaram atendimento aos condutores.

Apesar da chuva intensa em várias localidades, as principais ocorrências foram no Plano Piloto. Imagens feitas por um morador do DF que passava pelo local mostram que o grande volume de água atingiu também a via principal da comercial da Asa Sul. Além do ocorrido com os carros, uma estação de metrô também ficou alagada.

Outro ponto atingido pelo temporal foi o viaduto da L2 Sul que dá acesso à Ponte das Garças. Os veículos ficaram impossibilitados de passar pelo local. Na L4 Sul, a via principal também sofreu com a forte chuva. Motoristas precisaram parar o carro no acostamento e aguardar, e um motociclista teve de empurrar a moto até um local menos movimentado.

O Batalhão dos Poderes, localizado na Esplanada dos Ministérios, também sentiu os prejuízos oriundos da chuva. Uma tenda que estava instalada no local foi arrastada pelo alagamento.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), neste domingo, a temperatura mínima foi de 14,2ºC e a máxima 26,2ºC. A velocidade do vento chegou a 45 km/h. Em duas horas, somente no Plano Piloto, choveu 26,6 milímetros. Em outras regiões, os registros foram de:

Gama: 0,12 mm

Aguas Emendadas (Planaltina): 1,2 mm

Paranoá: 1,8 mm

De acordo com o Instituto, a previsão do tempo para o feriado do Dia do Trabalhador, nesta segunda-feira (1º), é de chuva. A tendência é que ela diminua no decorrer da semana e o sol volte a predominar.