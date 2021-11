Chuva no DF continua ao longo da semana

Para quem gosta do clima frio e chuvoso, as previsões são boas: o clima no DF deve permanecer assim ao longo de toda essa semana

Elisa Costa

Nessa terça-feira (16) o brasiliense acordou com chuva e muita neblina. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a neblina é causada pela alta umidade do ar, baixa temperatura e poucos ventos. E para quem gosta do clima frio e chuvoso, as previsões são boas: o clima no DF deve permanecer assim ao longo de toda essa semana.

A névoa aparece no início da manhã, quando geralmente é registrada a temperatura mais baixa do dia, porém pode aparecer também no final da tarde, perto do pôr do sol. Durante a semana deve ocorrer mais pancadas de chuva com trovoadas, rajadas de vento e nebulosidade.

Nessa terça-feira (16), os termômetros marcaram máxima de 23º e mínima de 17º, com umidade relativa do ar entre 80 e 100%. A Torre de TV, por exemplo, só apareceu pela metade nessa manhã de névoa. Foram registradas chuvas no Plano Piloto, Lago Norte, Sudoeste, Paranoá, Brazlândia, Águas Emendadas, entre outras regiões.

Nesta quarta-feira (17), a máxima será de 25º e mínima de 17º, com um céu de muitas nuvens e ventos fracos. Na quinta-feira (18) a temperatura volta a subir: a previsão é de máxima de 28º e mínima de 19º. A sexta-feira (18) será de máxima de 27º e mínima de 19º. Quinta e sexta serão dias encobertos com chuviscos e pancadas de chuvas isoladas.

A média de precipitação esperada pelo Inmet para o mês de novembro é de 226,9 mm, porém, somente até essa segunda-feira (15), já foram registrados 181 mm. Isso significa que a média de volume pode ser ultrapassada em breve e mesmo com tanta chuva, o DF não está em estado de alerta.

Tem quem ame e quem odeie

Márcia Dourado, de 42 anos, mora na Asa Sul e adora o período chuvoso. “É um momento pra ficar mais em casa com a família. Eu gosto de aproveitar momentos assim em casa, vendo um bom filme”, comentou a moradora. Atualmente Márcia está desempregada então não se preocupa muito em ter que sair quando o tempo está fechado.

Por outro lado, Ana Lúcia, de 34 anos, moradora de Sobradinho, vem ao Plano Piloto para trabalhar diariamente e já não gosta tanto assim da chuva: “Como ando uma boa distância a pé e depois pego ônibus, às vezes a chuva vêm de surpresa. Eu não gosto muito, me deixa pra baixo”.