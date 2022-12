Chuva forte inunda Gama e Santa Maria e causa danos

A Neoenergia apoiou a operação, desligando a rede de energia dos locais que foram afetados por quedas de árvores sobre a fiação elétrica

A sexta-feira (23) foi de fortes chuvas na região do Gama, que foi a mais afetada, e também na de Santa Maria. A tempestade causou inundações, queda de árvores e danos às fiações elétricas e retenção de veículos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado por volta das 21h30, e utilizou nove viaturas e 24 militares para atender as ocorrências. Os acionamentos vieram de diversos endereços, relativos a alagamentos e quedas de árvores.

Algumas residências na quadra 11 do Setor Sul foram inundadas, o que provocou danos à mobília das casas. Segundo os bombeiros, o muro nos fundos do lote não resistiu a força da água e cedeu.

Duas vítimas foram transportadas para o hospital. Uma mulher que não teve a idade informada estava com a perna esquerda imobilizada por uma lesão anterior e, ao tentar sair da casa, acabou se machucando novamente. Ela foi levada para o Hospital Regional do Gama. Outra vítima, uma jovem de 15 anos estava dentro de um carro atingido por uma enxurrada, e foi resgatada apresentando um quadro de crise nervosa, por isso, foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento do Gama.

A Neoenergia apoiou a operação, desligando a rede de energia dos locais que foram afetados por quedas de árvores sobre a fiação elétrica. O corte das árvores que caíram foi feito durante a madrugada.