Chuva causa estragos e atrapalha manifestações antidemocráticas no DF

Na tarde desta terça-feira (15), a chuva provocou estragos pelo Distrito Federal. Além de danificar fiações e entortar placas de sinalização do trânsito, a tempestade derrubou árvores, postes e outdoors nas regiões de São Sebastião, Octognal e Jardim Mangueiral. O clima chuvoso também dispersou apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que participavam de manifestações antidemocráticas na capital do país.

De acordo com Jurandy Antunes Leite, vendedor de empresa privada, na entrada do Jardim Mangueiral e nas proximidades do Atacadista Super Adega mais de 10 postes foram derrubados pela chuva. “Esses postes, sem brincadeira, são feitos de papelão, porque não podem ver uma chuva que eles caem”, ironizou.

Em Brasília, a chuva dificultou o protesto de manifestantes contrários ao resultado das urnas e favoráveis à intervenção militar. Os bolsonaristas, que estavam na manifestação em frente do Quartel-General do Exército, foram dispersados e procuraram abrigo na Catedral Militar Rainha da Paz.

"Só Deus pode impedir a manifestação…"



Brasília – 15/11/2022 😂👇



pic.twitter.com/nehPRAD8gS

No entanto, outros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) resolveram permanecer nas manifestações, mesmo com a tempestade.

Faça sol ou faça chuva! Não vamos desistir. Parabéns pela filmagem.