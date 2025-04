Chico Vigilante lamenta morte de Papa Francisco

O deputado distrital Chico Vigilante divulgou, nesta segunda-feira (21), uma nota de pesar lamentando a morte do Papa Francisco, líder da Igreja Católica. Chico Vigilante prestou homenagem ao Papa Francisco, destacando sua dedicação à “fé, humildade e compromisso” com os mais pobres. Ele ressaltou a importância do Papa Francisco como símbolo de amor, diálogo, solidariedade e justiça social.

Confira a nota completa

Com profundo pesar, recebo a notícia do falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco — líder espiritual de milhões de fiéis em todo o mundo e símbolo de fé, humildade e compromisso com os mais pobres.

Como cristão, presto minha homenagem àquele que dedicou sua vida a pregar o amor, o diálogo, a solidariedade e a justiça social. Papa Francisco foi a voz firme da paz em tempos difíceis, defensor incansável da dignidade humana e da fraternidade entre os povos.

Neste momento de dor para a Igreja Católica e para toda a humanidade, me uno em oração aos irmãos e irmãs de fé e deixo minha solidariedade ao povo do Vaticano e aos católicos do Distrito Federal, do Brasil e do mundo.

Que Deus o receba em Sua infinita luz e misericórdia.

Chico Vigilante

Deputado Distrital