Chefe de grupo que realizava novo cangaço no interior do país, é preso em Águas Lindas

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro (DRRBA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), deflagrou neste sábado (10), a segunda fase da “Operação Strike” para cumprir um Mandado de Prisão Preventiva de integrante de grupo criminoso conhecido por realizar o “novo cangaço”.

A quadrilha assaltou o Banco do Brasil do Município de Cametá, no Pará, no último dia 1º de dezembro de 2020. Na ocasião, um grupo de aproximadamente 12 assaltantes fortemente armados tomou a cidade e utilizou moradores da cidade como reféns para atacar com explosivos a Agência Bancária, cercando e atirando contra o Quartel da Polícia Militar.

Na ação criminosa, um refém foi atingido e morreu na Praça Central da cidade após ser alvejado com um disparo na cabeça efetuado por um dos criminosos. O desenvolvimento do trabalho investigativo levado a cabo pelas equipes de inteligência e campo da DRRBA/DRCO possibilitou identificar o núcleo responsável pelo planejamento, organização e execução do crime, resultando no deferimento dos Mandados de Prisão Preventiva e Busca e Apreensão contra os alvos.

No dia 17 de dezembro de 2020 o primeiro envolvido foi preso pelas equipes da DRRBA/DRCO na cidade de Wanderlândia, Tocantins. Nos dias 3 e 4 de fevereiro mais três envolvidos no crime foram presos nos municípios de Aguas Lindas de Goiás e Tucurui, no Pará. No dia 15 de março de 2021 mais um envolvido no crime foi preso em Dom Eliseu (PA).

Após intenso trabalho de inteligência e levantamento de campo realizado pelas Equipes da DRRBA/DRCO um dos principais articuladores e participante direto do crime identificado como Clemilson de Oliveira Santos, conhecido como BTT ou BARBUDO, foi localizado e preso em Águas Lindas de Goiás/GO, dando cumprimento ao Mandado de Prisão preventiva expedido pelo Juízo Criminal de Cametá/PA.

Com o preso foram apreendidos aparelhos celulares e diversas cédulas de dinheiro entintadas. A Operação da DRRBA/DRCO contou com o apoio de Policiais Civis do Grupo Antirroubo a Banco (GAB/DEIC) da Polícia Civil de Goiás, Policiais Civis da DRF/CORPATRI da Polícia Civil do DF e de Policiais Militares da 35 CIPM de Águas Lindas de Goiás – PM/GO. O preso foi interrogado e já se encontra a disposição da Justiça.