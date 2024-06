Chamas consomem vários cômodos de casa no Recanto das Emas/DF

Na tarde deste sábado (1), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência na cidade (Região Administrativa) do Recanto das Emas, na quadra 300, conjunto 11.

Quando as equipes de socorro chegaram ao local da ocorrência, presenciaram chamas, muita fumaça e um dos moradores da casa de um pavimento, em seu exterior, na varanda. De imediato os bombeiros lançaram mão em linhas de mangueiras para combate ao sinistro, retiraram o morador da varanda e, concomitantemente, outra equipe realizou a busca por possíveis vítimas no interior da residência.

Com a execução de um ataque rápido e preciso, o incêndio foi confinado à casa, onde, uma suíte, um banheiro, uma sala e os forros foram consumidos. Graças à ação precisa e efetiva das guarnições, as moradias adjacentes ficaram preservadas e não foram atingidas.

O morador que se encontrava no local (consciente, orientado e estável, quando da chegada das equipes), o Sr. L. L. C. de 35 anos , foi encaminhado para a UPA do Recanto das Emas para avaliação médica.

Havia também um cachorro na varanda da residência. Esse foi retirado pelos bombeiros do local e não apresentava nenhum ferimento.

Após as ações das equipes de socorro, a proprietária do imóvel compareceu ao local.

A perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para apontar as causas e também a Polícia Civil.