CEUB oferece atendimentos de fisioterapia à população

Sessões semanais auxiliam em tratamentos de Ortopedia, Neurologia, Urologia, Ginecologia, Pediatria e Geriatria

O Centro Universitário de Brasília (CEUB) oferece à comunidade sessões de fisioterapia por R$ 40 mensais. Os atendimentos são realizados por uma equipe de fisioterapeutas orientadores de práticas e estagiários. O serviço de recuperação funcional inclui as especialidades de Ortopedia, Neurologia, Urologia, Ginecologia, Pediatria e Geriatria, além de ações de promoção da saúde.

A iniciativa é realizada pelo Centro de Atendimento à comunidade (CAC) do CEUB e as sessões semanais acontecem no Edifício União, localizado no Setor Comercial Sul de Brasília (SCS). Para marcar a consulta inicial, é necessário apresentar encaminhamento médico do tratamento.

A Clínica Escola de Fisioterapia funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h30. Os interessados podem agendar o atendimento pelo telefone (61) 3966 -1684, ou presencialmente, no próprio Edifício União. Os pacientes que declararem hipossuficiência financeira serão isentos da taxa de serviço.

Serviço:

Local: Edifício União – SCS Quadra 01

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h30

Informações e marcação de consultas: (61) 3966-1684