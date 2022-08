Bombeiros vão ajudar no atendimento dos CRAS

Os atendimentos efetuados por servidores do CBMDF ocorrerão nas unidades de atendimento da Sedes com maior demanda

Diante das grandes filas e reclamações sem fim que rondam o atendimento nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), foi publicado no Diário Oficial do DF uma ordem de serviço autorizando os bombeiros a ajudarem no serviço realizado pela Secretaria de Desenvolvimento do DF.

A autorização foi assinada por Ana Paula Marra, secretária de estado de Desenvolvimento Social do DF, e Alan Alexandre Araújo, comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do DF. O objetivo é habilitar os servidores do CBMDF como entrevistadores de formulários do Cadastro Único.

As famílias atendidas no âmbito da parceria serão encaminhadas e apresentadas exclusivamente pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) para cadastramento e atualização dos dados cadastrais no CadÚnico e Sistema Integrado de Desenvolvimento Social.

Os atendimentos efetuados por servidores do CBMDF ocorrerão nas unidades de atendimento da Sedes a serem indicadas conforme maior necessidade de demanda.

Grandes filas nos CRAS

Com a pandemia da covid-19, uma das graves consequências foi o aumento do desemprego. Dados do IBGE mostraram que, no primeiro trimestre de 2022, mais de 11 milhões de pessoas se declararam desempregadas.

Por isso, a demanda por acesso a políticas públicas cresceu tanto, e o Cadastro Único é a ferramenta utilizada para a inclusão de famílias de baixa renda nessas políticas. Essa parceria entre a Sedes e o CBMDF busca a ação unificada para inscrição e atualização de dados das famílias necessitadas.