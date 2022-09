CEUB divulga a programação do 2º Congresso Brasiliense de Direito Urbanístico

Brasília receberá o 2º Congresso Brasiliense de Direito Urbanístico entre os dias 19 e 21 de outubro, promovido pelo CEUB, que já divulgou a programação para que os interessados se preparem para aproveitar tudo que será ofertado. O evento tem como parceiro e co-organizador o Instituto de Direito Urbanístico de Brasília (IDUB) A palestra de abertura será às 9h30 do dia 19, e logo em seguida, a partir das 10h, começa o 1º Painel, com o tema “A tutela jurídica do patrimônio cultural imaterial do DF”. Todas as palestras do evento serão realizadas no auditório 3 do CEUB, e poderão ser acompanhadas através do YouTube da universidade.