Cerca de 6 mil pessoas são atendidas em Planaltina por programa do governo

Ao longo de três dias, foram cerca de 6 mil atendimentos em Planaltina – um recorde registrado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) em uma única edição do GDF Mais Perto do Cidadão. Criado em 2019 com o nome Sejus Mais Perto do Cidadão, o programa foi ampliado em 2023 com a participação de diversos órgãos de governo e fez sucesso na cidade mais antiga do DF.

Segundo levantamento da Sejus, de quinta (27) até este sábado (29), foram quase 700 atendimentos na carreta do Na Hora. Acesso a questões envolvendo conta de água, de energia, benefícios sociais oferecidos pelo GDF e emissão de IPVA e IPTU eram alguns dos serviços disponíveis. A emissão da carteira de identidade pela Polícia Civil, como sempre, foi bastante concorrida: a corporação computou 320 atendimentos aos moradores de Planaltina nos três dias.

“Ficamos muito satisfeitos, pois superou bastante as nossas expectativas de atendimento, que eram de cerca de 3 mil, 3.500 pessoas”, comentou a titular da Sejus. “Este é um programa que mostra que o governo está presente para servir ao cidadão no que ele precisa. E nossa meta é de 15 em 15 dias levar o GDF Mais Perto do Cidadão para um região administrativa diferente”. Planaltina é a terceira cidade que recebe o programa este ano – antes, as equipes estiveram no Riacho Fundo II e em Ceilândia.

“Especialmente no Estância Mestre d’Armas 3 [bairro onde a ação foi realizada], que é uma região carente e onde a demanda por serviços públicos é grande, um evento como este é essencial”, disse o administrador de Planaltina, Wesley Fonseca. “A população tem elogiado demais as facilidades e [o fato de] poder ter acesso a isso tudo.”



Vacinação antirrábica

Em um sábado ensolarado, os moradores da cidade não paravam de chegar às tendas do evento. O aposentado Abdom Pereira, 67, aproveitou a vacinação antirrábica – um novo serviço incorporado nesta edição, sob a responsabilidade dos técnicos da Vigilância Ambiental – e levou o cachorro Fred, um poodle branco, para se imunizar. “Para mim é difícil deslocar e procurar um posto veterinário, daí a notícia correu rápido aqui no bairro e trouxe o Fred para resolver isso”, contou.

Moradora do Condomínio Estância IV, Renata Araújo, 36, procurou as tendas de massagem para aliviar as dores nas costas e ainda fez acupuntura. “Não conhecia esse evento, e gostei muito”, elogiou. “Não é só da parte da saúde que eu cuidei. O fato de a pessoa poder ir à Defensoria Pública, atualizar um cadastro para receber um benefício do GDF, tudo isso ajuda demais.”

*Com informações de Rafael Secunho, da Agência Brasília