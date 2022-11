Centros interescolares de línguas abrem inscrições nesta terça (29)

Estudantes da rede pública podem se inscrever até 19 de dezembro, fazendo a matrícula pelo site da Secretaria de Educação

Estudantes interessados em aprender outro idioma no primeiro semestre de 2023 devem ficar atentos. As unidades do Centro Interescolar de Línguas (CIL) abrem inscrições nesta terça (29) para quem estiver cursando, em 2023, na rede pública de ensino, séries a partir do sexta ano do ensino fundamental, incluindo o ensino médio e o segundo e terceiro segmentos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As inscrições são online e podem ser feitas no site da Secretaria de Educação (SEE) até 19 de dezembro.

Os idiomas oferecidos são inglês, espanhol, francês e japonês. Cada candidato poderá se inscrever em até quatro opções diferentes, de acordo com a oferta de idiomas, obrigatoriamente no turno contrário ao da matrícula na unidade escolar de origem.

Seleção

O resultado dos contemplados da primeira chamada será divulgado em 13 de janeiro de 2023 no site da SEE, a partir das 18h. A efetivação da matrícula desses estudantes selecionados deverá ser feita na secretaria escolar do CIL em que o candidato foi contemplado, entre 16 e 18 de janeiro.

Já os nomes dos contemplados da segunda chamada têm previsão de divulgação em 20 de janeiro de 2023, também pelo site da SEE. As pessoas selecionadas nessa turma deverão efetivar as matrículas entre 23 e 25 de janeiro. O candidato perderá o direito à vaga caso a matrícula não seja efetivada no prazo determinado.

Clique aqui para fazer sua inscrição.

Documentos necessários para matrícula

→ Carteira de Identidade do estudante; menores de 18 anos deverão apresentar os documentos do responsável (RG e CPF)

→ CPF do estudante;

→ Duas fotos 3×4;

→ Comprovante de residência;

→ Declaração de escolaridade atualizada.

Com informações da Agência Brasília