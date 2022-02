Centros de línguas abrem inscrições para a comunidade

O cadastro deve ser feito exclusivamente online, pelo site da Secretaria de Educação

O prazo de inscrições para o público em geral nos centros interescolares de línguas da rede pública de ensino começa às 14h desta quarta-feira (2) e vai até 4 de fevereiro. O cadastro deve ser feito exclusivamente online, pelo site da Secretaria de Educação.

Inscrição (disponível a partir das 14h desta quarta-feira (2)

Podem participar:

– Pessoas que concluíram o ensino médio;

– Pessoas que estejam efetivamente cursando a partir do 6º ano, em escola pública ou particular.

Estudantes da rede pública de ensino que não tenham feito a inscrição nos prazos abertos anteriormente também podem concorrer às vagas da comunidade. Neste caso, não terão preferência, mas também precisam estar cursando a partir do 6º ano. Neste semestre, as chances para quem estuda na rede pública foram ampliadas, com a realização de três chamadas, nos dias 11, 19 e 26 de janeiro.

Ao todo, a Secretaria de Educação conta com 17 CILs. Os interessados podem optar pelos cursos de inglês, espanhol, japonês, alemão e francês.

Contemplados

O resultado será divulgado no dia 8 de fevereiro, no site da Secretaria de Educação e nas redes sociais do CIL no qual o interessado foi contemplado, a partir das 18h. As matrículas serão realizadas de 9 a 11 de fevereiro, presencialmente, nos próprios CILs.

Documentos para confirmação de matrícula

↳ Documento de identificação – RG, certidão de nascimento ou documento oficial com foto;

↳ CPF;

↳ Duas fotos 3X4 (poderão ser entregues na secretaria do CIL, no retorno das aulas presenciais)

↳ Comprovante de residência;

↳ Comprovante de escolaridade – Declaração, histórico escolar ou diploma.

Veja os CILs e cursos ofertados por unidade:

Unidade Curso ofertado Turno Contato CIL do Paranoá espanhol

inglês

francês

japonês matutino

vespertino

noturno 3901-5500 CIL de Planaltina espanhol

inglês

francês matutino

vespertino

noturno 3901-5500 CIL de Brasília 1 espanhol

inglês

francês

alemão matutino

vespertino

noturno 3901-7619 CIL de Brasília 2 espanhol

inglês

francês matutino

vespertino

noturno 3901-4359 CIL de Ceilândia espanhol

inglês

francês

japonês matutino

vespertino

noturno 3373-2923

3901-3746 CIL do Gama espanhol

inglês

francês

japonês matutino

vespertino

noturno 3901-8111

9589-4855 CIL de Taguatinga espanhol

inglês

francês

japonês matutino

vespertino

noturno 3901-6771 CIL do Guará espanhol

inglês

francês matutino

vespertino

noturno 3901-4436

9960-7646 CIL do Núcleo Bandeirante espanhol

inglês

francês matutino

vespertino

noturno 99647-9744 CIL do Recanto das Emas espanhol

inglês

francês

japonês matutino

vespertino

noturno 3901 -4681 CIL do Riacho Fundo II espanhol

inglês

francês matutino

vespertino

noturno 3333-4654 CIL de Samambaia espanhol

inglês matutino

vespertino

noturno 3083-5005 CIL de São Sebastião espanhol

inglês

francês noturno 3901-5549 CIL de Santa Maria espanhol

inglês

francês matutino

vespertino

noturno 3901-6597

/9522-9266 CIL de Brazlândia espanhol

inglês

francês

japonês matutino

vespertino 3901-3671 CIL de Sobradinho espanhol

inglês

francês

japonês matutino

vespertino

noturno 3901-4099 CIL do Riacho Fundo espanhol

inglês

francês matutino

vespertino

noturno https://t.me/cilrf

*Com informações da Agência Brasília