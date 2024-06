Centro educacional do PAD-DF recebe novo bloco modular

Um novo módulo escolar do Centro Educacional (CED) do PAD-DF já está finalizada. Os alunos poderão aproveitar a nova ala em breve. A construção demandou um investimento de R$ 1,5 milhão do Governo do Distrito Federal (GDF).

No total, a área tem 1.000 m² , dos quais 300 m² são utilizados para as salas de aula, banheiros e áreas cobertas e 700 m² de área de convivência descoberta. São seis salas de aula para aproximadamente 35 alunos, ou seja, 210 alunos serão atendidos em horário integral pela escola.

Além do PAD-DF, o GDF tem investido na construção de salas modulares para atender a crescente demanda na educação pública do Distrito Federal. Em 2023 foram entregues 12 módulos na Escola Classe 16 e no Centro de Educação Infantil 1, ambos em Planaltina, com capacidade para 770 estudantes e investimento de R$ 4,8 milhões. Já neste ano, o governo local entregou dois novos módulos, totalizando dez salas de aula projetadas para acolher até 400 estudantes.

Segundo a coordenadora regional de ensino do Paranoá, Tatiane Resende, os módulos servem tanto para desafogar as salas lotadas quanto para atender a educação integral. “Dá para fazer atividades extracurriculares, oficinas, montar a biblioteca ou salas de informática, o que a escola precisar”, indica. “Esses módulos vieram fazer a diferença e auxiliam na qualidade do atendimento dos nossos alunos”.

Entre os estudantes do CED PAD-DF está Amanda de Souza, 17, aluna do terceiro ano do ensino médio do CED PAD-DF, elogia as obras: “Apesar de a estrutura da escola já ser muito boa, quanto mais, melhor para os alunos. Temos 16 turmas, estudantes de toda a área rural, então a expectativa é de que esse novo espaço possa suprir ainda mais. Estou gostando muito. A gente já tinha acesso ao tanque de peixes e à hortinha, e eu também jogo xadrez, então espero aprender mais sobre isso. Não só eu, como outros alunos”.

Estrutura de qualidade

As construções possuem telhas termoacústicas com isolamento, e a estrutura da cobertura é feita em steel frame, uma chapa de alumínio extremamente leve para instalação, o que otimiza a velocidade da obra.

Junto às seis salas de aulas construídas há um conjunto de banheiros: um masculino, um feminino e dois para pessoas com deficiência (PcDs). O piso do novo espaço é todo em concreto polido, o que facilita a manutenção, e todas as salas contam com três aparelhos de ar-condicionado. O novo mobiliário será fornecido pela Secretaria de Educação do DF (SEE).

O diretor do CED PAD-DF, Gildney Ferreira de Sousa, afirma que a expansão poderá proporcionar a educação integral dos estudantes dos anos finais e também ampliar a oferta do ensino na região, por se tratar de uma escola de campo que atende mais de 20 comunidades da região nas modalidades de ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“É muito importante que o estudante se sinta acolhido no ambiente, pois isso melhora o incentivo e a motivação para estar no espaço de aprendizado”, diz o gestor. “É uma renovação para a escola, que já possui 35 anos, muito aguardada pela comunidade escolar como um todo – estudantes, pais e professores. Eu tive a oportunidade de acompanhar todo o processo da construção e fiquei impressionado com a qualidade da obra.”

*Com informações de Jak Spies, da Agência Brasília